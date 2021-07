Juana Viale descubrió a un invitado robando un salero: "No se pueden chorear"

Insólito momento en el programa del domingo. Uno de los invitados, Nino Dolce, intentó quedarse con un salero pero su maniobra fue advertida por Juana Viale.

El pasado domingo ocurrió un hecho insólito en la mesa de Juana Viale, quien se encuentra supliendo a Mirtha Legrand en la conducción de los almuerzos y cenas en El Trece. ¿Qué fue lo que ocurrió? Un invitado intentó robarse un salero y su accionar fue advertido por la nieta de la diva, quien rápidamente lo paró en seco recordándole que esas cosas no pueden hacerse.

“No se pueden chorear los saleros de la señora Mirtha Legrand. Se los han robado varias veces”, le expresó Juana Viale a Nino Dolce, quien ahora se hace llamar Noah. Por su parte, el ex Gran Hermano Famosos le respondió: "Es tentador, es chiquitito y lindo”.

A su vez, y en tono de broma, Juana Viale agregó sobre los famosos saleros: “No es porque sea la nieta pero me merezco uno”. En ese momento, Sergio Gonal (también invitado a la mesa) acotó: "Una de las primeras veces que vine al programa vi el salerito y me lo quise llevar y Mirtha no me dejó. Me dijo: ‘me lo han llegado a robar´. Sé quién fue pero obviamente no lo voy a decir”.

“¡Contalo ahora! No está la abuelita. Pero fueron más de uno te quiero decir”, agregó Juana Viale, queriendo saber el nombre que Sergio Gonal tenía en su mente. Sin embargo, el comediante no dio brazo a torcer: "No lo voy a hacer porque soy un caballero".

La explicación de Nino Dolce al intentar robarse el salero de Mirtha Legrand

Nino Dolce, el invitado que fue encontrado con las manos en la masa, aseguró que los saleros de la mesa de Mirtha Legrand "son un objeto de deseo" y Dani "La Chepi" apareció para acotar un detalle que en televisión pasa desapercibido. "Hay que aclararle a la gente que nos está viendo que tienen la letra M”, aseguró la influencer.

De este modo, queda claro que para los invitados de Mirtha Legrand o Juana Viale, estos saleros son como una especie de souvenir o recuerdo de sus visitas a uno de los programas históricos de la televisión argentina. En el caso de Nino Dolce, no pudo lograr su cometido.