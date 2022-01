Juana Viale confesó qué es lo que la hace arder: "Es la verdad"

La nieta de Mirtha Legrand y una revelación de su vida privada. Juana Viale habló sobre cómo es puertas adentro.

Juana Viale volvió a los escenarios y se encuentra protagonizando El ardor junto a Juan Gil Navarro en Punta del Este. Desde el pasado 7 de enero que la nieta de Mirtha Legrand decidió concentrarse en sus habilidades artísticas, dejando de lado la conducción de los almuerzos y cenas de su abuela en El Trece.

En diálogo con La Nación, y haciendo un juego de palabras con el nombre de la obra que protagoniza, Juana Viale reveló qué es lo que la hace arder en la vida. "Muchas veces el poder ver algo que a uno le sucedió en la vida o sentirse reflejado en una situación, positiva o negativa, y que alguien lo pueda expresar a través del arte es reconfortante para el alma. Y lo digo después de que el público se nos haya acercado a decir estas cosas", comenzó diciendo.

Para concretar su idea, Juana Viale lanzó: "(Me hace arder) la vida, la vida misma. Sí, todo. La verdad que todo. Soy muy, muy distante de Rita, pero sí creo que parte de la vida o de sentirse vivo es el poder arder físicamente, psicológicamente y espiritualmente".

A su vez, Juana Viale hizo un balance del año 2021 que la tuvo como protagonista del fin de semana en El Trece y se mostró con incertidumbre en cuanto al futuro: "La verdad es que muy bueno. Soy muy agradecida, he tenido dos años de mucho trabajo cuando justamente en el mundo ha cesado el trabajo para muchas personas. Hubo mucho caos económico, mucho cierre de empresas y de pymes que en la Argentina han sido apaleadas con todo esto, así que más que agradecida vinculándome con un mundo que no era el mío, que es el de la conducción, en un momento difícil".

Juana Viale no tiene "idea" sobre su futuro en la TV

"El primer año fue bastante complejo porque el tema era complicado. Era una exposición constante sobre un virus que, al principio, no sabíamos qué era ni de dónde venía, dónde se inició, si había vacunas... En un mundo de desinformación se tenía que ser muy cuidadoso, con muchos invitados del universo de la medicina, política y todo eso creo que nutre. Todo vínculo te conecta con algo, todo te alimenta en algo, y yo no tengo la verdad ni la varita mágica de nada. Estoy acá aprendiendo siempre y creo que es lo que hice, así que balance maravilloso", cerró la nieta de Mirtha Legrand, quien sentenció sobre su continuidad en la pantalla chica: "No tengo idea, te juro. No paro un instante. El día que pueda sentarme en una silla, por ahí sea en el programa".