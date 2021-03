Juana Viale comerá con el humorista Martín Bossi en el primer programa de su vuelta a las mesazas de El Trece.

Luego de un 2020 en el que pensaba que iba a reemplazar a su abuela durante solo dos semanas en la conducción de La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand y terminó haciendo televisión hasta fin de año, Juana Viale se prepara para volver a la pantalla de eltrece. Mientras "La Chiqui" espera su turno para vacunarse contra el coronavirus, la actriz ya se reunió con la producción de ambos ciclos para elegir a sus primeros invitados. Y según trascendió, Juanita espera que Martín Bossi forme parte de la primera "mesaza" del año.

Cabe recordar que el año pasado el humorista reveló que durmió con la hija de Marcela Tinayre y que se hicieron muy buenos amigos. "Fue hace muchos años. Nos conocimos en una gira en Uruguay. Tenemos una amistad hermosa. Dormimos juntos allá, pero no tuvimos sexo", contó en una entrevista con Intrusos (América TV). Y aclaró el motivo por el que compartió la habitación con ella: "Había pocas camas en el hotel. Estábamos cansados del show y no estábamos los dos solos: había una persona más. Estábamos en su cuarto y ella me dijo: 'Quedate a dormir acá'. No voy a decir quién era la tercera persona, sólo que era una mujer".

Los programas de la diva aún no tienen fecha de estreno, ya que en un principio se esperaba iniciaran a fines de marzo o principios de abril, siempre y cuando Mirtha estuviera vacunada. Sin embargo, recientemente le asignaron un turno para iniciar el proceso de vacunación el 18 de marzo y tendrá que esperar 21 días para recibir la segunda dosis.

A mediados de marzo pasado, Legrand decidió preservar su salud y dejarle se lugar a su nieta durante la cuarentena. Pero a fines de diciembre, tuvo un fugaz regreso a su ciclo para terminar el año y con la promesa de regresar en 2021."Estuve 220 días sin salir de mi casa. Me sentía como presa, me ponía detrás del vidrio y miraba a la gente. Fue difícil, al principio era todo muy placentero. Estaba con Elvira, mi asistente. Pero después estaba insoportable, quería salir pero sabía que por protocolo no debía", contó la conductora, que acaba de cumplir 94 años.