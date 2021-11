Juana Viale atacó a Cristina Kirchner y Santoro la humilló en El Trece: "Hay que aceptarlo"

¡Fulminante comentario! Juana Viale intentó dejar mal parada a Cristina Kirchner en El Trece por las causas Hotesur-Los Sauces y Leandro Santoro dejó en ridículo a la conductora.

El pasado sábado por la noche, y fiel a la costumbre que tiene su ciclo ultramacrista, Juana Viale atacó a Cristina Kirchner en el programa de Mirtha Legrand, emitido por El Trece, y Leandro Santoro la dejó en ridículo en plena transmisión en vivo. La conductora pasó un incómodo momento tras haber cuestionado la decisión del Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Py, que sobreseyó a la Vicepresidenta, a sus hijos Máximo y Florencia, y el resto de los acusados de las causas Hotesur y Los Sauces.

Todo sucedió ante la atenta mirada de otros de los invitados como el diputado macrista y actual senador electo Luis Juez y las periodistas Belén Ludueña y Romina Manguel. Con ánimos de cuestionar el fallo de la Justicia a favor de Cristina, "Juanita" observó a Santoro y le manifestó: "Estos últimos días, Cristina Kirchner fue sobreseída de la causa Hotesur y Los Sauces".

Inmediatamente después, el diputado nacional electo por el Frente de Todos la observó y le marcó: "Yo creo que es una decisión que tomó la Justicia y que hay que aceptar". Y la conductora le marcó: "También se puede apelar. Y se va a apelar". Y una vez más, Santoro le resaltó: "Claro, seguramente se va a apelar. Lo va a tratar la Cámara de Casación". En tanto, advirtió que la Vicepresidenta, a diferencia de lo que ocurrió con Mauricio Macri, siempre estuvo a disposición de la Justicia: "Me parece que hay que confiar en la Justicia. Cuando Cristina fue citada a Indagatoria, que se llegó al absurdo de ser citada ocho veces en el día, ella siempre estuvo a derecho y se presentó. Obviamente hubo muchas objeciones al juez que llevó la instrucción, pero siempre estuvo a derecho. Ahora la Justicia definió esto y yo creo que la política lo que tiene que hacer es el reconocimiento independiente de la Justicia y que la gente deje de operar".

Juana Viale recibió en la mesa de Mirtha Legrand a Romina Manguel, Luis Juez, Leandro Santoro y Belén Ludueña.

Luego, Juana Viale volvió a atacar a Cristina Kirchner poniendo en duda el accionar de la Justicia. "¿Pero no es raro que no vayan a juicio o es una conducta que se hace comúnmente?", preguntó. Santoro se encargó de explicarle y la dejó en ridículo con un contundente comentario: "Lo que dicen desde el Tribunal, el fallo tiene 375 páginas, salió ayer y es larguísimo. Salió ayer y no tuve tiempo de leerlo, lo que pude leer es lo que vi en los diarios. Lo que se cuenta es que el fiscal efectivamente va a apelar esa medida a la Cámara de Casación y los jueces que definieron no iniciar el juicio oral. El argumento que ponen es que a partir de la prueba que fueron construyendo, se llegó a la resolución de que no había delito y como no había delito precedente no se justificaba avanzar en esa investigación". Y añadió: "En todo caso, como te decía recién, las partes van a jugar".

El fulminante comentario de Leandro Santoro vs. Juana Viale en El Trece

Haciendo referencia a que en el macrismo hubo una clara injerencia en la Justicia entre 2015 y 2019, Leandro Santoro sostuvo: "Lo que sí es importante, porque esto le da tranquilidad a la gente, a los que creen que Cristina es inocente y al que piensa lo contrario de Cristina... este Gobierno puede tener muchas deficiencias, seguramente cometió muchos errores. Pero hasta acá no ha sido acusado de manipulación de la Justicia".

"Nosotros no designamos jueces de la Corte Suprema a dedo, nosotros no sacamos al procurador Casal de la Nación, nosotros no hemos hecho traslados de jueces sin acuerdo con el Senado, no hay operadores judiciales, no hay denuncias inclusive hasta ahora de la oposición y ni siquiera políticas en tanto de interferencia de la Justicia. Así que, que la Justicia opere tranquilamente, que funcione y que la política, lo que creo que tiene que hacer, es no meterse. Si la política no se mete, la da garantías a la gente", agregó, ante una mirada perdida de Juana Viale.