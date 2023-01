Juana Viale afronta uno de los momentos más difíciles de su vida: "Da pena"

La nieta de Mirtha Legrand enfrenta un doloroso momento personal y al parecer no habría vuelta atrás.

Juana Viale atraviesa uno de sus momentos personales más duros, luego de filtrarse -tras varias especulaciones mediáticas- que finalmente se habría separado de Agustín Goldenhorn tras 3 años de noviazgo. Los detalles del triste anuncio que conmovió a Florencia de la V y su equipo de panelistas.

La revelación fue informada en Intrusos (América TV), magazine que debatió el presente amoroso de la nieta de Mirtha Legrand, a la par que lamentó la ruptura amorosa. "Ya estarían separados, pero de alguna manera sigue integrado a la familia", indicó Karina Iavícoli, abriendo el juego a sus compañeros. "Cuando yo viajé a Uruguay el año pasado, a mí me hablaron de un político muy importante que había estado con Juana. Fui a un evento y se había hablado eso", aportó de su lado Marcela Tauro.

"Da pena esta ruptura", prosiguió Iavícoli antes de que Laura Ubfal disparase un cauteloso: "No sé si es un final final". Tras las palabras de la también analista de Gran Hermano (Telefe), la conductora reconoció: "Fue la primera vez que blanqueaba después de mucho tiempo".

Aportando más información sobre el perfil de Goldenhorn, Guido Záffora señaló: "Él la acompañaba todo el tiempo. Era fan de Juana, con un perfil muy bajo, nunca quería dar entrevistas". Para cerrar el informe, Ubfal se refirió a las negociaciones de Juana y su abuela, la histórica Mirtha Legrand, para continuar trabajando en El Trece y dijo que arrancarían "la semana que viene".

Mirtha Legrand dijo lo que nadie esperaba de Juana Viale: "Ella no"

Mirtha Legrand fue consultada por la separación de Juana Viale y Agustín Goldenhorn, y curiosamente brindó una respuesta sorpresiva que delata la poca comunicación que hay entre la familia. "No cuenta nada", sentenció la diva de los almuerzos, mandándola al frente.

Recién llegada a Mar del Plata para la temporada de verano, "La Chiqui" accedió a darle una nota a LAM (América TV) y cuando le preguntaron por la reciente separación de su nieta -actual conductora de Almorzando por Juana en El Trece- arremetió: "No, no sé... ella no cuenta nada".

"Cuándo usted dice que no sabe, no dice que no...", presionó el cronista del magazine de espectáculos, a lo que Mirtha se mostró implacable y respondió, muy afilada: "Ella no cuenta nada. Bueno chicos me tengo que ir, hace cuatro horas y media que salí de mi casa".