Juan se quebró al hablar tras su salida de Gran Hermano: "Estoy muy arrepentido"

Luego de su eliminación el día domingo, el taxista brindó una entrevista exclusiva en el debate de Gran Hermano y no pudo evitar quebrarse al hablar de su fallida estrategia.

El pasado domingo 13 de noviembre, Juan Reverdito se convirtió en el cuarto eliminado de Gran Hermano luego de quedar en placa por tres semanas consecutivos. Un día después de irse del reality show y generar gran alegría en las redes sociales, el taxista brindó una entrevista con el debate y se quebró al hablar de su fallida estrategia de juego.

Apenas ingresó al estudio, Juan empezó a recibir preguntas fuertes por parte de los panelistas y se sintió bastante incómodo por los reclamos por su "forma de jugar dentro de la casa". En este marco, el exparticipante admitió: "Evidentemente jugué mal. Fui siempre muy al choque y me equivoqué, estoy muy arrepentido”. Además, siguió: "La gente vio cosas que no le gustaron de mí. Yo no creí que estaba tan mal".

Luego de admitir que "realmente la estaba pasando mal", Juan se quebró en llanto al hablar de su hijo y su decepción por no haber logrado avanzar más tiempo en el juego. "Jugué mal, eso está claro. Pero estoy muy tranquilo de que mi hijo sabe qué tipo de persona soy. No encontré rumbo, me equivoqué, perdí el sueño de mi vida", confesó Reverdito entre lágrimas.

Además, añadió: "Pero ya está, ahora lo tomo como un juego. Si vos me decís de volver a entrar mañana, voy y tengo en cuenta todo lo que me están diciendo. Obvio que cambiaría. En pocas horas tiré todo a la basura y no pude revertirlo. No me encontré conmigo mismo". Además, reveló que está muy decepcionado del juego que realizó. "Estoy enojado conmigo mismo. No fui lo que soy”, aseguró.

Por otro lado, Juan enfatizó en que no tenía intenciones de hacerse el "matón" ni "despreciar a nadie", y que está consciente de que "no se encontró con él mismo dentro de la casa y que "hubo momentos en donde se sintió solo". "Adentro de la casa uno no tiene noción de lo que pasa afuera, pero la gente de afuera tampoco tiene idea de lo que pasa adentro. No toman dimensión”, reflexionó. Por último, el taxista continuó: "Fui el peor jugador de la historia, pero nada de lo que se vio en la casa tiene que ver con mi vida personal”.

Flor de la V desenmascaró a Gran Hermano y los acusó de engañar al público: "Todo mentira"

El principal pilar del que se rige Gran Hermano es que "muestra la realidad de sus participantes tal cual es", por este motivo, sus concursantes deben tener el micrófono puesto en todo tiempo además de ser grabados las 24 horas del día. Sin embargo, recientemente, Flor de la V expuso que no todo lo que muestran en vivo es real y desenmascaró a la producción del reality show.

En la emisión de Intrusos posterior a la eliminación de Juan Reverdito, la conductora dio lugar al debate entre su panel e incluso hablaron de las dinámicas que se manejan dentro de la casa y entre el público. Sin embargo, en medio de las especulaciones, Flor de la V reveló una verdad desconocida detrás de la producción del reality: las personas que van a la tribuna no son verdaderos fanáticos de los participantes.

"Estoy desilusionada porque yo no sabía que los que te abrazaban eran extras", reveló de la V mientras mantenían un diálogo con Laura Ubfal y Martín Salwe. Posteriormente, añadió: "Yo pensaba que eran gente que los bancaba. ¡Pero eran todos extra! Era todo mentira. Yo no lo puedo creer".

Ante la sorpresa de sus compañeros, Flor de la V recalcó que "los que van a las tribunas son todos extras" y dejó que Salwe acotara lo que él había visto. "También se cortó. Pero una vez la Cata le decía a la Tora: 'che, a mí me saludó una mina que era mi tía, y no era mi tía'", aseguró el locutor para apoyar la declaración de la conductora de Intrusos.