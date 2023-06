Juan Gil Navarro terminó con el misterio y dijo por qué renunció a Floricienta: "Fue Guido Kaczka"

Juan Gil Navarro reveló detalles de su salida de Floricienta que causó un gran revuelo en los fanáticos. Por qué renunció a la novela protagonizada por Florencia Bertotti y qué tuvo que ver Guido Kaczka.

Juan Gil Navarro recordó su etapa en Floricienta mientras trabaja como uno de los protagonistas de ATAV, la serie que se emite por El Trece. En este contexto, el actor terminó con el misterio y confesó por qué renunció a la novela juvenil que desató una ola de reacciones al ser uno de los personajes principales.

En diálogo con Socios del Espectáculo, programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece, Juan Gil Navarro contó cómo se encuentra en medio de su participación en ATAV y sus diferentes proyectos laborales. En un momento determinado, pusieron foco en su salida de Floricienta.

"No fue una decisión fácil ni para mí ni para los productores, porque había un final que ya estaba pensado con determinadas características para hacerse afuera inclusive. Y eso hubo que modificarlo", indicó el actor sobre la novela que se estrenó en 2004. Ese mismo año se dio su salida de la tira que fue trágica, ya que el personaje se murió atropellado por un vehículo.

En medio de algunos rumores que hubo durante todos estos años, Gil Navarro rompió el silencio y explicó los motivos de su renuncia. "Me acuerdo que había gente que me preguntó si era por plata. Pero de ninguna manera. Los que me conocen saben que yo jamás le pondría una daga a alguien para decirle que me de tanta plata", sostuvo el actor, quien además recordó lo que le dijo una de las figuras de la televisión que empezó como actor: Guido Kaczka. "El único que me entendió fue Guido. Se me acercó en el estacionamiento y me dijo 'entiendo que nadie te entienda, pero yo sí te entiendo'. Nunca me olvidé de esto", reveló.

Juan Gil Navarro reveló que se enamoró de una actriz de ATAV: "Belleza excepcional"

La ficción volvió a la televisión abierta con el estreno de ATAV 2, segunda temporada de la celebrada telenovela Argentina: tierra de amor y venganza (El Trece), y Juan Gil Navarro es uno de los intérpretes que lidera la esperada producción. A pocas horas del estreno, el actor reveló que estuvo enamorado de una de sus compañeras de elenco.

En diálogo con la periodista Catalina Dlugi (Agarrate Catalina, La Once Diez) Juan Gil Navarro reveló: “Estuve enamorado de Silvia Kutica”. De esta forma, el ex Floricienta hizo referencia a la actriz que en ATAV 2 encarna a "La polaca" -personaje de "La China" Suárez en la primera temporada- en su versión de la década de los '80.

También, el actor indicó que pudo contarle este sentimiento a Kutika y su esposo, el actor Luis Luque, con quien llevan más de 30 años en pareja. “Siempre fue una mujer de una belleza excepcional y maravillosa”, exclamó Juan Gil Navarro.

En ATAV 2 Gil Navarro es Horacio "Hills" Hilowitz, un productor, director y dramaturgo del teatro Brisco. Un hombre parco, serio y de pocas palabras, al contrario que su hermano, el capocómico Ricardo Hills. Horacio es muy inteligente y usa su ingenio para llevar adelante importantes espectáculos. Además cuenta con la ayuda de Ethel, su esposa y mano derecha. La segunda temporada de Argentina, tierra de amor y venganza se estrena en la pantalla de El Trece este lunes a las 22.15 horas. Los capítulos quedarán cargados en el sitio web del canal de televisión abierta, en la sección "programas".