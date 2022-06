José María Muscari arremetió contra Nazarena Vélez: "Lo dije y lo sostengo"

El productor no tuvo pelos en la lengua al referirse a su examiga.

José María Muscari disparó contra Nazarena Vélez luego del tenso cruce que tuvieron frente a frente al tocar el tema de la pelea que los distanció hace seis años atrás. Los artistas tenían una relación de amistad en la que se sentían casi como hermanos, pero un conflicto terminó por disolver el vínculo que los unía.

Cabe recordar que, hace seis años, se filtró un audio de José María Muscari donde criticaba fuertemente a Fede Bal, quien en aquel entonces pareja de Barbie Vélez. El actor expresó: “Nunca entendimos tu amor por un enano, payaso, mediático, gordo, judío… pero a pesar de eso lo respetamos porque todo ser humano aunque sea decadente merece una oportunidad". La grabación salió a la luz y las repercusiones fueron terribles en contra de Muscari que dudó de su amiga, Nazarena Vélez.

Anoche, el productor teatral fue uno de los invitados al programa de Ángel de Brito, quien aclaró que Nazarena Vélez no fue la que le hizo llegar el audio, por lo que José María Muscari lanzó: "En ese momento nos decepcionamos mutuamente. Yo hubiera esperado que ella se comportara de otra manera conmigo". A lo que la actriz respondió con otra pregunta: "¿Qué estabas esperando de mí?". La respeusta fue simple: "Más cercanía".

Nazarena Vélez se defendió: "Yo salí a bancarte como nadie, ¿vos te acordás? Yo te llamé tres veces, cuatro veces, no me contestás. Te quiero ir a ver, no querés que te vea... ¡no te llamo más! Cuando yo estaba en Miami, antes de lo de Fabián, yo te sentía un hermano, vos sabías cosas que no sabía nadie; entonces, que de un momento al otro, cuando pasa eso, nos dejemos de hablar y tomar distancia, yo no podía creerlo. Que hayas pensado eso o te hayas distanciado no sé por qué razón, porque nunca tuvimos esa charla, a mi me dolió muchísimo".

José María Muscari insistió: "Creo que los dos somos muy diferentes. En el momento en que pasó algo muy difícil en la vida de Naza, de alguna manera yo siento que no esperé ninguna respuesta de ella para estar. De hecho, ella no podía responder, estaba fuera de sí. No se puede comparar la tragedia que vivió, pero cuando fue lo del audio, fue uno de los momentos más feos de mi vida y quizás yo tampoco no reaccionaba, no contestaba. En ese momento, lo que me pasó fue que necesité eso. de hecho, me fui del país, me fui a trabajar a Uruguay, dejé las redes por unos meses".

El tweet de José María Muscari

Luego del tengo cruce que protagonizaron los artistas en el piso de LAM, José María Muscari utilizó su cuenta personal de Twitter para expresar su reflexión final al respecto de lo sucedido: "La tv. es muy transparente, deja ver absolutamente todo. Siempre lo dije y lo sostengo. No sólo sos lo que mostrás sino lo que los otros logran ver de vos, incluso a tu pesar. LA TV. TE EXPONE Y TE EXPANDE".