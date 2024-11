José María Listorti y una fuerte revelación sobre Marcelo Tinelli: "Duarante once años".

José María Listorti sorprendió al hablar de Marcelo Tinelli y contó lo que pocos sabían de los años que trabajaron juntos. En una reciente entrevista, Listorti recordó las épocas de Videomatch y contó cómo se vivía la dinámica puertas para adentro cuando no estaban grabando.

En diálogo con Revista Pronto, luego del éxito de su obra teatral Tertawa, junto con Sebastián Almada y Pachu Peña, habló de cómo fue forjando el vínculo con los dos actores a lo largo de su vida. Precisamente, empezó a profundizar ante la pregunta de si son amigos los tres: "Sí, la verdad es que sí. Sobre todo yo más con Sebas, con quien he compartido más cosas. Aparte mi mujer es amiga de su mujer y solemos salir seguido a comer los cuatro o los seis, cuando se suman Campi y Denise Dumas". Además, sumó: "Vamos a nuestras casas, salimos a comer afuera y con Sebas siempre estamos en contacto. Incluso cuando estuvo internado en terapia con su problema de salud fui a verlo. A Pachu lo conozco hace un montón y lo conocí aun mas en este último año y medio de estar trabajando juntos en Tertawa. En las giras compartís viaje, hotel, las cuatro comidas del día y eso hace que los lazos se refuercen y solidifiquen mucho".

Fue entonces, cuando Listorti contó que la amistad surgió cuando trabajaban juntos en Videomatch junto a Marcelo Tinelli, y reveló algunos detalles de estas épocas. "Nos reímos mucho. Trabajamos juntos durante once años al lado de Marcelo Tinelli y en ese tiempo también compartíamos mucho ya que no era un laburo normal. Nosotros estábamos todo el día en el canal creando, poniéndonos pelucas, tirando ideas, haciendo el programa en vivo y apoyándonos con las risas. Nos tocaban viajes a Nueva York o cubrir las maratones de Marcelo en Bolívar o España. Eso hace que te termines haciendo amigo porque compartís muchísimo tiempo. A lo largo de los años, uno va compartiendo la vida: separaciones, nuevas relaciones, nacimientos de nuestros hijos, acontecimientos familiares. Los tres estamos muy en sintonía y sincronía y eso es fundamental para el espectáculo", sentenció.

El triste adiós de José María Listorti que conmocionó a la televisión: "Cinco meses"

José María Listorti dio una triste noticia y confirmó su despedida de la televisión. El famoso conductor quedó fuera de la grilla de El Trece luego de probar suerte con 100 argentinos dicen, el ciclo que antes conducía Darío Barassi, y que le ofrecieron a él luego de algunos meses fuera de la pantalla chica. Sin embargo, como no rindió de la forma esperada, Listorti se despidió del programa.

Aunque ya se había vaticinado que el ciclo llegaría a su fin, nadie esperaba que fuera tan abrupto. Precisamente, el pasado viernes 1 de noviembre, Listorti finalizó con la conducción del programa de preguntas y respuestas y se despidió frente a las cámaras, pero el ciclo se emitió hasta el pasado 8, donde el episodio quedó inconcluso ya que la despedida oficial se pasó una semana antes. "Bueno, gracias a todos. Hoy este es el último programa de 100 argentinos dicen. Para mí fue un placer hacer este programa. Fui muy feliz estos cinco meses. Me divertí muchísimo, aprendí muchísimo. Así que gracias, gracias a todos", empezó por decir en su momento.

En este marco, continuó: "Sobre todo, porque en este canal estuve muchos años. Y volver a este canal y encontrarme con un montón de amigos. Les quiero agradecer a todos. A la técnica, a los camarógrafos, a todos los camarógrafos, los que están allá, que han participado, se han divertido. Me han hecho divertir muchísimo". Emocionado, sumó a los agradecimientos: "Gracias. Sonido, musicalización, micrófonos. Gracias en serio a todos. A las chicas de vestuario, a las chicas de maquillaje, que me recibieron con tanto cariño después de tantos años. No me voy a olvidar nunca de ser residente. En serio, corazón, muchas gracias".

Por último, y sin ánimos de entristecer el ambiente, Listorti finalizó: "Saben que este laburo es así. Los programas empiezan y terminan. Algunos tardan años. Otros tardan menos. Pero todos empiezan y terminan. Así que, cumpliendo esta premisa, es muy probable que en algún momento comience otro programa para que nos veamos todos juntos de nuevo. Gracias por el cariño y el apoyo. Nos vemos en otro programa. Gracias".