José María Listorti se burló de Viviana Canosa con un video: "Todo el tiempo"

José María Listorti se la pudrió a Viviana Canosa con un impactante video. La burla del humorista a la verborrágica conductora que critica a los adultos que usan TikTok.

José María Listorti no le dejó pasar las críticas y comentarios a Viviana Canosa, que hace unos días salió con los tapones de punta en A24 a cuestionar a todas aquellas personas adultas que utilizan TikTok, una de las redes sociales del momento en todo el mundo. Con un video, el humorista la humilló y la publicación se hizo viral.

"Les pido que dejen el TikTok para los adolescentes, no sean viejos pelotudos con el TikTok todo el tiempo. Todos con el TikTok, son grandes... están todo el día haciendo cosas con el TikTok", había manifestado hace algunos días Canosa, a través del programa Viviana con vos, con indignación y absolutamente furiosa.

Asimismo, la conductora ultramacrista y antikirchnerista que destila odio en la TV aseguró que una persona adulta que se encuentra soltera no puede tener TikTok. "Si estás soltero o soltera y estás grande como yo, ¿vas a buscar un boludo que tenga TikTok? No..., si tiene TikTok es un boludo y me voy", señaló, con gritos de por medio.

Frente a semejante descargo, José María Listorti le devolvió el editorial con una parodia que hizo en su cuenta de TikTok, donde ridiculizó los comentarios que hizo la conductora ultraopositora. Finalmente, el video se hizo viral y las redes estallaron. ¿Habrá respuesta por parte de Canosa tras la burla del ex-ShowMatch?

Viviana Canosa pidió echar a dos periodistas

Hace unos días, en medio de un debate que los integrantes de LAM tuvieron por la pantalla de América TV, Yanina Latorre interrumpió a todo el panel y soltó un bombazo: "Yo entré a trabajar con Viviana Canosa, que había hecho echar a Lussich y Pallares, a todos...". El ambiente del estudio se puso muy tenso y absolutamente todos hicieron silencio.

Sin embargo, y antes de que De Brito la cortara, Latorre profundizó: "Ella nunca lo asumió públicamente y yo estuve presente en la reunión donde pidió que sólo quería mujeres". Este hecho habría ocurrido en uno de los programas de espectáculos que Canosa llevó adelante en El Nueve, donde coincidió con Yanina, Pallares y Lussich.

Consciente de que la denuncia de la panelista es nada menos que contra una conductora del Grupo América, empresa que también es dueña de A24, el conductor cambió de tema abruptamente. "Voy a fingir demencia, porque tenemos poco tiempo y una nota...", concluyó Ángel, quien también se mostró incómodo por las declaraciones de Yanina Latorre.