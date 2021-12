José Luis Gioia reveló el maltrato que vivió en MasterChef y destrozó al jurado

José Luis Gioia contó el momento amargo que vivió en MasterChef Celebrity con uno de los miembros del jurado.

José Luis Gioia fue el primero en haber sido eliminado de MasterChef Celebrity, el reality show de cocina de Telefe que invita a distintas celebridades y figuras públicas a probar sus destrezas culinarias. Y contó todo lo que ocurrió en el programa.

“¿Fue un desafío hacer MasterChef?”, le preguntó la conductora. “Fue hermoso hacer MasterChef. Aparte yo siempre fui el primero en todo, fui el primer eliminado”, contestó el actor. “¿Estabas con Analía Franchín?”, indagó Andrea Falcone de Jubilados TV, en relación al escándalo por los dichos de ella sobre él.

“Estuve en un programa de Florencia Peña con ella sentada al lado y no tuve ningún altercado ni nada. Simplemente me dijo que yo era un soberbio. La gente saca eso de contexto, que ella me agredió. Y no, no me agredió. Si a ella le parece que yo, porque no hice tutoriales y no me preparé… eso fue lo que dijo ella. ‘Hay gente que se muere por estar en MasterChef, y a vos que te invitaron, ni siquiera te preparaste. Eso demuestra soberbia, sos un soberbio’”, expresó Gioia en diálogo con Andrea Falcone en Jubilados TV.

“No le quise contestar porque sería agresivo. Porque si yo le contestara con la misma ironía o con la misma forma que me dijo ella, la miraría y le diría ‘si fuera soberbio no estaría sentado al lado tuyo’. Eso fue, nada más. ¡La única vez que la vi en mi vida!”, continuó, y contó el otro mal momento que vivió con Germán Martitegui, uno de los miembros del jurado, que también lo trató de soberbio.

“Era la segunda vez que me decían soberbio. Me lo había dicho Germán, el chef, porque no le hice caso en algo que me dijo. Y como no lo hice, me dice: ‘No sé si fue distracción o soberbia’. ¿Cuál es la soberbia mía? ¿Porque no soy un gran cocinero? Yo voy a hacer un reality de humor, que suban los tres del jurado a hacer monólogos al lado mío. Yo los voy a calificar, a ver qué tal son los monólogos de cada uno”, sentenció.

Cuando Martitegui le dijo eso, Gioia se defendió diciéndole: “Yo lo miré y le dije: ‘Yo no soy soberbio’. Aparte, ¿soberbio de qué? ¿De dónde va a salir mi soberbia? Soy un tipo que viene de una familia extremadamente humilde, me crié humilde. Sigo teniendo a mi familia muy humilde”, cerró.

¿Qué dijo Analía Franchín sobre José Luis Gioia en MasterChef?

Resulta que, aquella vez que Analía y José Luis fueron juntos al programa Flor de equipo, hablaron sobre la competencia y él reconoció que no le había cambiado la vida haber sido eliminado porque no se sentía realmente preparado para el mundo de la cocina. Además, dijo que se sentía muy cansado por toda la exigencia que requiere ser parte del programa.

Franchín se lo tomó a mal y le dijo: “¿No te parece un poco soberbio de tu parte decir eso? Porque todo el mundo muere por ir a MasterChef”. “Bueno, primero que ya van dos veces que usan la palabra soberbio para referirse a mí. Y además, no”, le contestó él. Más tarde, dijo en el ciclo de radio Por si las moscas: “’Sos soberbio’, me dijeron. Casualmente la reina de las milanesas m dijo eso. Estoy muy cansado y no soy de mirar tutoriales”.