Jorgelina Aruzzi reveló su terrible experiencia con el botox: "No me quedó bien"

Jorgelina Aruzzi estuvo como invitada en el programa No es tan Tarde (Telefe) y se sinceró sobre diferentes temas personales, como las intervenciones estéticas con botox que se hizo en su rostro. Si bien este es un tema del que muchos personajes de la farándula evitan nombrar, la actriz habló con soltura al respecto e incluso reconoció que se arrepiente de haberlo hecho.

Existen muchos procedimientos estéticos que los famosos se hacen hoy en día: retoques en la nariz, en los labios, en los pómulos, inyecciones de ácido hialurónico, hilos tensores, entre muchos otros. En el caso de Jorgelina, lo único que se hizo fue aplicarse botox. Sin embargo, con el paso de los meses de dio cuenta de que los resultados fueron desastrosos.

"En un momento usted dijo que se puso botox. ¿La experiencia fue buena? ¿Le gustó? ¿Se pondría más?", le consultó Germán Paoloski, conductor del programa. "No, no me quedó bien. Al principio cuando me lo hice sí, después me quedó como cara de mala. Me quedó una ceja un poquito más... pero bueno, puede pasar", le respondió Jorgelina haciendo un gesto con las manos, dando a entender que le quedó una ceja más arriba que la otra.

"Bueno, es que dura unos meses y después hay que volverse a poner", le respondió el conductor, a lo que la estrella le contestó a modo de broma que alguien tendría que inventar "un balde lleno de botox para que uno meta la cabeza". Cuando Paoloski le preguntó quién había sido el cirujano que la operó, la actriz se negó a dar nombres y contestó "ustedes sabrán", dando a entender que la operó un cirujano muy conocido entre la farándula.

