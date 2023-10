Jorge Rial sorprendió a todos con Laurita Fernández: "Bonita"

El conductor de televisión habló sobre su colega y sorprendió con sus dichos. Jorge Rial habló sobre lo nuevo de Laurita Fernández.

Jorge Rial es un periodista que comenzó su carrera en los 90 y nunca perdió vigencia como comunicador, por ese motivo todos sus dichos en los medios tienen repercusión. Así se dio con las palabras del conductor sobre la nueva apuesta de Laurita Fernández en El Nueve. La modelo tiene un nuevo ciclo en el canal del Grupo Octubre y Rial fue lapidario con el formato, pero sorprendió con un romántico halago hacia la bailarina.

"A mí me gusta Laurita eh. De verdad lo digo. No sólo trabaja bien y te rema todas las situaciones como ninguna. También tiene gracia y es muy bonita. Muy bonita. Debe ser, sin exagerar, de las mejores conductoras que hay en este momento", comentó el padre de Morena Rial en su ciclo Argenzuela. Y sumó: "Dicho todo esto, alrededor tiene que haber algo, no la podés largar sola como hicieron".

El periodista habló sobre el poco cuidado que habría en el canal hacia Fernández y soltó: "Si tenés una conductora como Laurita tenés que cuidarla y no armar ese mamarracho que armaron. Parece que revisaron entre los viejos decorados, encontraron a los humoristas de Café Fashion que estaban ahí hace 30 años y los pusieron de nuevo en pantalla, por favor. La desaprovecharon".

La palabra de Laurita Fernández sobre su regreso a la conducción

"Con mucha alegría, con todo lo que genera algo nuevo: la adrenalina, esas ganas, el cosquilleo... Es un canal que yo amo porque empecé a conducir acá, en El Nueve, y estuve cinco años haciendo Combate. Apenas me propusieron y me hablaron de la posibilidad de venir al canal, se me vinieron todos esos recuerdos a la mente", comentó Fernández en diálogo con Infobae, sobre su regreso a la conducción en un nuevo canal. Y sumó: "Fueron años muy felices para mí. Llegué y me reencontré con mucha gente querida y la estamos pasando muy bien. Es una propuesta nueva para el canal pero para mí es un lugar conocido y que me da muchísimo gusto volver. El estudio está buenísimo, es enorme. Yo me acordaba que acá, en El Nueve, eran estudios grandes. Quedó alucinante: las tecnologías, todo. Hay lugar para todas las propuestas que tiene el programa, hay un sector de humor, porque el humor es una pata muy fuerte de esta propuesta. Va a haber un jurado, que en realidad, más que jurados son figuras que nos acompañan. (Hernán) Drago, Ángela Leiva y Diego Ramos; me da muchísimo muchísimo placer que estén acompañándonos".

Laurita Fernández, sobre el formato de su nuevo programa

La bailarina habló sobre su entusiasmo por volver a la TV y dio detalles de su ciclo. "Está la puerta de 'Los que no quedaron en...', que si no quedaste en algún casting, ya sea de que te pusieron cuatro cruces o el Bailando... o lo que sea, bueno, acá tenés la chance de venir y jugar por el premio, que es el dinero. Y después muchas secciones nuevas. El espíritu del programa en sí es que sea divertido, que la gente tenga una propuesta diferente y pueda pasarla bien", comentó.