Jorge Rial rompió el silencio y habló de su relación con Josefina Pouso: "Un tiro en la rodilla"

Jorge Rial dialogó con la prensa que lo esperaba en Ezeiza tras sus vacaciones en España y rompió el silencio sobre las especulaciones de romance con Josefina Pouso.

Jorge Rial volvió a la Argentina después de unas vacaciones en España y habló de la relación que mantiene con Josefina Pouso, a quien se lo vincula sentimentalmente desde hace unos días. "Salimos un par de veces acá a partir de marzo", contó el periodista en diálogo con el cronista de Intrusos, quien se acercó a Ezeiza para recibirlo y conocer su versión sobre las especulaciones de su nuevo romance.

Desde hace varios días circulan en las redes y en los portales de espectáculos imágenes en las que se ve a Jorge Rial con Josefina Pouso en Madrid, con quien estaría comenzando un romance pese a que la propia periodista ya lo desmintió. El conductor de Argenzuela (Radio 10) volvió al país este martes y en diálogo con Intrusos dejó en claro cuál es el vínculo que lo une a Pouso.

"Nos encontramos allá, fuimos a ver a los Stones. Después fuimos a una cena con la gente de la televisión española", comenzó contando Rial sobre las fotos y grabaciones en las que se lo ve muy cerca de su colega. Además, reveló que se dio cuenta instantáneamente cuando una mujer les sacaba fotos en el restorán, la fuente de Yanina Latorre, quien compartió las imágenes en exclusiva en LAM (América TV).

"Era una chica que exageraba, se abrazaba con el tipo, lo mandaba al tipo a la barra", explicó el periodista. En la charla con Intrusos, Rial aclaró cuál es su estado civil con un chiste: "Estoy solo, voy a seguir solo, si me ven a un paso de casarme o de convivir, pido que me den un tiro en la rodilla".

Rial contó cómo es su relación con Josefina Pouso

"Con Josefina salimos un par de veces acá a partir de marzo", aseguró Jorge Rial sobre el vínculo que lo une con la periodista. Respecto al viaje a España, el conductor contó que ya lo tenía programado y "coincidió que ella tenía un viaje en Barcelona y nada más". En ese sentido, además de asegurar que no le molestó que le hubieran sacado una foto, el periodista fue tajante: "No viajó conmigo, no le pagué el pasaje".

"No estoy en plan de ponerme en pareja", sumó Rial sobre su estado civil en el corto plazo. Para cerrar, Jorge Rial terminó por dejar bien en claro cómo es su relación con Josefina Pouso, pese a los rumores de romance: "Josefina es una amiga, como hay otros amigos y amigas. A algunas las vieron y a otras no, punto".