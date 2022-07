Jorge Rial rompió el silencio sobre la salud de Morena: "Les agradezco"

Jorge Rial habló sobre el embarazo que perdió su hija Morena Rial: los detalles sobre su estado de salud.

Jorge Rial habló por primera vez sobre el estado de salud de su hija Morena Rial, quien perdió su embarazo y debió ser internada de urgencias en un centro médico de Córdoba. Además, apuntó contra la periodista Laura Ubfal por haber comprado esta primicia y exponerla en su blog personal.

More estaba esperando a su segundo hijo y el primero que iba a compartir con su pareja actual, Maximiliano Bertorello. A casi cinco meses de su embarazo, la influencer lo perdió y tuvo que ser ingresada a una clínica. Después de muchas horas de incertidumbre, Rial confirmó la noticia a través de un vivo de Instagram.

"Les agradezco mucho la preocupación. Está bien mi hija, y es todo lo que voy a decir, que está bien. Les agradezco a ustedes, porque se preocuparon mucho de verdad", comenzó el exconductor de Intrusos. Acto seguido, aprovechó para tirarle un palito a Ubfal.

"No a algunos que aprovecharon esta situación para comprar información sobre algo delicado. Es tan hijo de puta el que la vende como el que la compra, sobre todo una mujer hablando de otra mujer. Nada más que esto voy a decir. Les agradezco sinceramente, por sé que lo hacen de corazón porque quieren saber cómo está Morena. Ella está bien, dentro de todo, está bien. Gracias", cerró Rial.

Los dichos de Laura Ubfal sobre el embarazo que perdió Morena Rial

La conductora de Gossip (Net TV) fue la primera en difundir esta información a través de su blog. Según los datos que obtuvo, More fue internada el pasado domingo 3 de julio de 2022 tras haber perdido a su bebé. "No sabemos los motivos de la pérdida del embarazo, pero obviamente entendemos que es un momento muy doloroso para cualquier mujer", señaló en su posteo.

Ese mismo día, Rial fue consultado al respecto por un móvil de LAM (América) e intentó llevarle tranquilidad a sus seguidores. Si bien en aquel entonces no había confirmado la noticia, puso en evidencia que More no estaba pasando un buen momento. "Por suerte y gracias a Dios está bien. Pero hasta acá, porque es algo muy privado de More", sentenció el conductor.

More todavía no se pronunció al respecto, pero sus seguidores saben que es un tema muy delicado para ella ya que realmente estaba muy feliz por este embarazo. "Amor chiquito/a, gracias por llegar y darnos la mejor noticia de este mundo. Con tu papi estamos muy felices de esperarte, ansiosos por conocerte y tenerte con nosotros", había publicado meses atrás.