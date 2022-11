Jorge Rial recibió un insulto en vivo y lo compararon con Santiago del Moro: "Hijo de puta"

El conductor de C5N fue increpado en la radio por su compañero Mauro Federico. El tenso momento al aire.

Jorge Rial vivió un extraño momento al aire en Radio 10, por donde conduce el formato de Argenzuela que se emite originalmente en C5N. Mientras debatían sobre la conducción de Santiago del Moro en Gran Hermano, su compañero Mauro Federico realizó un fuerte comentario que generó una completa incomodidad.

"Desde el domingo que venís siendo tendencia en Twitter", le dijo un compañero a Rial, quien respondió: "Es el boludeo de la gente que decide por temporada amarte u odiarte". La charla radial tocó temas vinculados a la dinámica de las redes sociales y la forma de comunicación.

Allí fue cuando Mauro Federico tomó la palabra y sostuvo que "hay personas que transmiten bronca", refiriéndose a la dinámica que tiene Jorge Rial de llevar adelante sus conducciones. "Vos sos un hijo de puta, conduciendo sos un hijo de puta, en todos los sentidos", soltó.

Para justificar su comentario, explicó por qué piensa eso del conductor de Argenzuela. "Sos rápido, sos punzante, es todo lo que no transmite Santiago pero no porque sea mejor o peor. No tiene esa malicia o esa forma de generar una reacción en los que lo están viendo. Todo el mundo en las redes sociales pide eso", destacó.

Cuando Federico terminó de relatar su postura, Rial dio su parecer con respecto a la comparación que se generó. "Para mí el fenómeno de esto, de gente que su única relación con la realidad pasa por el filtro de las redes sociales, es jodido. Me conmovió, nunca me pasó que alguien me escriba y la sentí sincera. Era todo un consejo absolutamente maternal", precisó con respecto al pedido de la gente para que reemplace a Del Moro.

El grave error de Santiago del Moro que complicó a Telefe

Santiago del Moro tuvo un grave error como conductor en la segunda gala de nominaciones de Gran Hermano, al confundir un producto de Paramount Plus, la plataforma asociada a Telefe, con uno de Star Plus, su competencia. El conductor salió airoso de esa situación pero se vio la tensión en su expresión facial en el momento.

"Pasaron muchas cosas pero es la segunda gala de nominación. Todo esto que pasa hoy es responsabilidad de lo que pasa en la casa, es un juego, una competencia. Después el supremo, el público, los deja o los saca", comenzó el presentador de ciclos como Infama, Intratables y MasterChef Celebrity al ingresar a la casa de Gran Hermano.

"¿Vieron El Encargado? ¿Les gustó la peli?", soltó el conductor y los hermanitos aseguraron que les había encantado el filme. "Muy linda la verdad, muchas gracias", respondió Maxi y al instante Santiago se corrigió. "¡El Gerente! Estoy nervioso, traeme un poco de agua", pronunció el periodista, probablemente después de recibir un reto desde el control por sus auriculares. "Es de Ariel Winograd, está protagonizada por Leo Sbaraglia y está disponible en Paramount Plus", informó el conductor.

Del Moro confundió la producción de Paramount Plus con El Encargado, serie protagonizada por Guillermo Francella, perteneciente a la plataforma Star Plus. Dado que las publicidades son las bases de todo programa de televisión, este error puede haberle costado a Del Moro un fuerte reto por parte de sus jefes.