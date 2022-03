Jorge Rial liquidó a Pampito por meterse en su separación: "Su laburo es acosar"

Jorge Rial fulminó a "Pampito" por la información que dio sobre su separación con Romina Pereiro y lo trató de acosador.

Después de días de rumores, Jorge Rial confirmó su separación de su esposa, Romina Pereiro. Cuando se filtraron estas versiones, algunos periodistas que soltaron la primicia, como “Pampito”, dijeron que les había llegado información de que él le había sido infiel a Romina con alguien más. Por esto, Rial no se la dejó pasar a “Pampito” y lo trató de acosador.

En medio de todo su proceso de duelo, Rial y su esposa, como tantas otras figuras públicas que atraviesan una ruptura, la pasaron muy mal leyendo los rumores que se dijeron al respecto. Esta versión en específico aseguraba que Rial la había engañado con su ex, Mariana “Loly” Antoniale y con una periodista de C5N.

“Romina la está pasando mal por todo lo que se dice, porque nosotros tenemos todo claro, charlamos. Está todo bien. Ahora, cuando entra ‘Pampito’, por ejemplo, doy nombre, que acosa, porque su laburo es acosar…”, comenzó Rial, aprovechando el momento para burlarse de su apodo.

“Primero buscate un nombre, ¿no tenés nombre? No sé ni cómo te llamás... No muchacho, frená un cacho ahí. Vienen a casa, no van a encontrar nada. Preocúpense por sus historias, que las tienen”, cerró. En cuanto a Romina, "Pampito" contó que ella le envió un mensaje privado por Instagram expresándole su enojo.

La respuesta de Pampito a Jorge Rial

“Pampito” le respondió a Rial diciéndole que la forma en la que se manejó con esta situación fue exactamente la misma en la que se manejan el resto de los periodistas de espectáculos y que no comprendía por qué se había enojado específicamente con él.

“Realmente ayer fuimos muy respetuosos porque es de la manera que intento trabajar, con respeto y sin dañar a nadie, porque las cosas hoy cambiaron y la manera de hacer periodismo de espectáculos hoy cambió”, comenzó. “No dañamos a nadie, contamos un rumor que estaba instalado muy fuerte. Y por eso no dimos el nombre (de la periodista de C5N), porque como era un rumor él sabe cómo se construye una noticia del mundo del espectáculo”, continuó.

Por último, “Pampito” contó que Romina le había enviado un mensaje por Instagram expresándole su enojo. “No entiendo qué es lo que hicimos que fue tan terrible. Ayer abrí Instagram y tenía un mensaje muy enojada de Romina, le pedí disculpas, incluso. Le expliqué que la información que dimos me la contaron ciertos protagonistas o testigos. Pero que si te hice daño a vos o a tu familia te pido disculpas, porque la intención de este programa no es lastimar a nadie”, cerró.