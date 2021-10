Jorge Rial habló de la crianza de sus hijas: "Abandonadas por su madre"

Jorge Rial habló de su relación con Morena y Rocío, sus hijas, y también aprovechó para pegarle a su ex esposa y madre de las chicas, Silvia D'Auro.

Jorge Rial pasó por el ciclo Confesiones de Infobae junto con el psiquiatra José Abadi, dejó algunas declaraciones muy fuertes tanto de la crianza de sus hijas como de la relación con ellas y también brindó detalles sobre el escandaloso final de su matrimonio con Silvia D'Auro, de quien se separó en el 2011. Cabe recordar que tiempo atrás Morena Rial había acusado a D'Auro de golpearla a ella y a su hermana, y también la trató de "loca psiquiátrica".

Separado de Silvia D'Auro desde el 2011, en los últimos años se vio a Jorge Rial cada vez más cerca de sus hijas, a pesar de tener encontronazos en más de una oportunidad con Morena Rial, la mayor de ellas. Sobre su relación con ellas le consultó el psiquiatra José Abadi, a lo que el ex conductor de Intrusos no temió en contestar. "Con mis hijas me llevo bien. Pasé por momentos, por zozobras muy grandes con la mayor, con Morena, por un montón de problemas, ella lo hizo público, la pasé muy mal", comenzó contando Rial, al tiempo que aseguró que ella tuvo una "crisis muy grande".

"Tomó la decisión de pegarme donde a un padre le duele, me dijo cosas terribles", analizó el conductor de Argenzuela. En ese sentido, Jorge Rial también aseguró que pese a lo que Morena le dijo, va a estar "con ella siempre" y aprovechó para tirarle un palito a Silvia D'Auro, su ex esposa y madre de las chicas: "Es mi hija. La amo y la voy a perdonar siempre. Ahora estamos muy bien. La historia de mis hijas es dura, son adoptadas y después abandonadas".

"Un abandono de su madre que, cuando nos separamos, tomó la decisión de separarse absolutamente de todo: de mí y de sus hijas", disparó con todo el ex conductor de TV Nostra. Cabe recordar que la separación de Silvia D'Auro fue en el 2011, en medio de una fuerte polémica, que lejos de reducirse fue incrementándose con el correr de los años y las revelaciones recientes de Morena Rial, que aseguró que D'Auro la golpeaba a ella y a su hermana, Rocío. Inclusive, Morena contó hace poco que instruyó a su abogado para que llevara adelante una demanda en la Justicia contra su madre por "abandono".

La separación de Jorge Rial y Silvia D'Auro

"Al principio vivían con la madre y cada vez que venían me iban dejando más cosas en mi casa, hasta que un día se pararon en la puerta y me dijeron: ‘Papá, no nos queremos ir más’ y se quedaron conmigo", contó Jorge Rial sobre cómo fueron los primeros meses tras su separación de Silvia D'Auro. "Empecé a criarlas yo, todo muy loco", sumó el periodista, recordando lo vivido. Para cerrar el tema, Rial recordó cómo fue enfrentar el desafío de hacerse cargo de sus dos hijas: "Cometí muchos errores con la crianza de mis hijas, porque estaba solo y las sobre protejo demasiado a las dos, hice lo que pude".