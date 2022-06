Jorge Rial destrozó a Josefina Pouso: "Digamos la verdad"

El periodista fue tajante con las críticas en contra de su colega hace un tiempo atrás.

Jorge Rial y Josefina Pouso son el centro de atención luego de que se conocieran las imágenes en las que se los ve juntos en Madrid. Sin embargo, ni ellos ni el público parece recordar el emblemático enfrentamiento que ambos tuvieron en los medios luego del fallecimiento de Jazmín De Grazia, en el año 2012. El periodista, fiel a su estilo, no tuvo pelos en la lengua al dirigirse de manera totalmente despectiva hacia su colega.

El conductor estaba al frente de Intrusos en aquel entonces y cuando se tocó en el programa el tema de las opiniones encontradas en torno a la muerte de la modelo, el periodista fue contundente. Jorge Rial expresó: "Apareció esa, ¿cómo se llama?, Josefina Pouso. Yo quiero contar algo...ayer estaba previsto salir por acá, la bajé yo personalmente, yo le dije a la producción 'Esa chica no sale al aire'".

Como si eso fuera poco, Jorge Rial agregó: "Ni la conocía, la conocía de vista. Dando clases de cómo hacer periodismo, una chica que fue despedida y la echaron de todos lados por inepta, digamos la verdad. Después la disfrazó y bue. Yo lo que digo es la verdad, vi su ronda por todos los medios, salvo acá que personalmente me di el lujo de bajarla del móvil, yo me di el lujo de decir 'No, no va Josefina Pouso'".

Para terminar de destrozar a Josefina Pouso, Jorge Rial sentenció: "Dando clases de cómo hacer periodismo una chica que la verdad, se tropieza con las palabras, pero de verdad, va tirando las palabras y se va tropezando, hasta que un día se caiga". Al momento de recordar el pedido de la periodista sobre el trato que se le daba en los medios al fallecimiento de la modelo, el conductor de Intrusos lanzó: "Ella hablaba de 'ojo con el tratamiento que se le da' y aprovechó todas las cámaras que encontró para sacar un minuto de fama, lamentable".

Jorge Rial se refirió a su vínculo actual con Josefina Pouso

En su regreso al país, Jorge Rial fue interceptado por las cámaras de LAM. Al ser consultado sobe su relación con Josefina Pouso, el periodista expresó: "Con Josefina salimos un par de veces acá a partir de marzo, coincidió que ella tenía un viaje en Barcelona y nada más, no viajó conmigo, no le pagué el pasaje".

Para dejar en claro su postura frente a la posibilidad de entablar ua nueva relación amorosa, Jorge Rial dejó aclaró: "No estoy en plan de ponerme en pareja. Josefina es una amiga, como hay otros amigos y amigas. A algunas las vieron y a otras no, punto".