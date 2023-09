Jorge Rial confirmó lo que todos esperaba: "No voy a volver"

El periodista reveló una novedad que muchos esperaban y lo hizo fiel a su estilo picante a través de sus redes sociales.

Jorge Rial confirmó en sus redes sociales lo que muchos estaban esperando y deseando desde hace tiempo. "Al principio parecía imposible", se sinceró el reconocido conductor hace algunas semanas en una charla con Socios del espectáculo, el ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en la pantalla de El Trece.

Hace algo más de cinco meses, la salud de Jorge Rial generó mucha preocupación, ya que el histórico presentador de Intrusos sufrió un infarto mientras estaba en Colombia. Esto implicó un fuerte cambio en los hábitos del periodista, cuya recuperación le demandó dejar la conducción tanto en radio como en televisión de Argenzuela.

Si bien ya visitó el programa en C5N en más de una oportunidad, solo fue como invitado, mientras Diego Brancatelli lo reemplaza en la conducción. Pero en las últimas horas el propio Rial reveló que esto cambiará dentro de muy poco.

"Muchos pensaban y apostaban a que no volvía. Pero acá estoy. Otra vez en carrera. Nos volvemos a ver este lunes a las 15 en Argenzuela por C5N", publicó el conductor en las redes sociales. De todos modos, lo más insólito fue el video que compartió Rial en sus redes.

El mismo comienza con una enfermera y ruidos de latido de corazón, en clara alusión al infarto que sufrió en Colombia. "Pensaron que no volvía, pero volvió. Vuelve Jorge Rial a Argenzuela", se escucha decir al locutor del clip, mientras también suena de fondo la canción "My First, My Last, My Everything", con la que el presentador siempre entró tanto a Intrusos como a su programa actual de C5N.

El propio Rial le había contado hace unas semanas a Socios del espectáculo: "Ya estoy mejor, los médicos me dejaron. No voy a volver todos los días, vamos a hacerlo gradualmente. Al principio parecía imposible volver este año, pero milagrosamente el cuerpo está respondiendo bien. Sigo haciéndome chequeos y controlando la medicación. Estoy bien".

Jorge Rial se cansó y dijo lo que todos piensan sobre Tinelli: "No le importa nada"

Jorge Rial es un periodista y presentador de radio y televisión que actualmente conduce el ciclo radial Argenzuela (Radio 10). En una reciente emisión, hizo un contundente descargo contra Marcelo Tinelli por sus manejos en el Bailando 2023 (América TV), el histórico certamen de baile que se transmite en la pantalla chica desde el año 2011. A pesar del gran éxito que tiene el programa, Rial hizo una observación sobre los tratos del conductor hacia uno de los concursantes.

El pasado miércoles 20 de septiembre, Tomás Holder sufrió un ataque de pánico en vivo y tuvo que ser asistido por los médicos de la producción. Tinelli salió del estudio para acompañarlo y brindarle su apoyo, mientras la cámara lo seguía y filmaba al exparticipante de Gran Hermano (Telefe) en plena crisis de pánico. Rial cuestionó duramente esta decisión del conductor y lo acusó de haber expuesto al joven en una situación de suma vulnerabilidad.

En el video del momento, se puede ver a Holder acostado en la camilla de una ambulancia, mientras los médicos lo asisten y Marcelo le da unas palmadas en la espalda. Frente a esta escena, Rial comentó en su programa: "Ayer pasó algo en el Bailando con Holder, tuvo un ataque de pánico, y Tinelli montó un show alrededor de eso".

En este sentido, opinó que "hay que empezar a hablar de la salud mental" en la televisión, pero desde un lugar serio. "Ayer a Holder le agarró un ataque de pánico y en la tele es todo superficial, no le importa nada. Le metieron la cámara encima al pibe, era lo último que tenían que hacer", cerró, indignado.