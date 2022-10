Jorge Rial comunicó una drástica decisión en C5N: "Decidí bajarme"

El conductor de Argenzuela contó el proyecto laboral que tenía por delante y canceló por una fuerte historia detrás.

Jorge Rial contó que tenía un importante proyecto por delante que decidió suspender rotundamente. Se trata de la cobertura del Mundial Qatar 2022 con C5N, evento del cual dijo que "nació de la corrupción", por lo que aprovechó para destrozar a la FIFA.

A pocas semanas del inicio del Mundial Qatar 2022, Jorge Rial opinó de manera contundente con respecto a la organización y su trasfondo. "¿Ustedes tienen conciencia a donde van? Yo tenía todo cerrado para ir a Qatar hace un año y bajé todo porque me empecé a involucrar en la historia", confesó.

En la edición del miércoles 26 de octubre, Rial informó que hay argentinos detenidos en Qatar por presunto almacenamiento y venta de alcohol, reventa de tickets y alquiler de casas fuera del reglamento. De hecho, entrevistó a la hermana de uno de ellos.

"Nació mal parido producto de las coimas y los sobornos que terminaron bajando a Joseph Blatter y compañía de la FIFA, y hay dos argentinos que estuvieron presos por esto. Nació de la corrupción", lanzó el periodista. Allí comenzó a intercambiar palabras con los panelistas Diego Brancatelli, Damián Rojo, Paulo Kablan y Mauro Federico y en el cierre del tema, explicó por qué no estará en el Mundial, evento que tenía confirmada su cobertura desde hace un año.

"Decidí bajarme. Porque si yo tengo que ir a otra cultura me tengo que adaptar a la otra cultura, pero como no me gusta no voy y punto. Prefiero irme a otro lado y seguir el mundial en otro lado. Ahí no se jode", finalizó Rial. Si bien tuvo la arriesgada decisión de bajarse de ese trabajo y que C5N pierda terreno en el plano de las coberturas del Mundial, no tuvo ningún inconveniente con el canal.

Jorge Rial opinó sobre la vuelta de Gran Hermano

Gran Hermano (Telefe) volvió a la televisión y lo hizo a lo grande y con un gran despliegue en su programa debut. Horas antes del inicio del show Jorge Rial, mítico conductor del reality show, lanzó un mensaje cargado de nostalgia.

"Hoy arranca #GranHermano. Un programa que quiero mucho y me dió mucho. Es EL reality. Lo veré como espectador con la misma alegría que cuando lo conducía. Apostando a que @SANTIAGODELMORO la va a romper y hará otra temporada histórica. Abrazo a todos los laburantes de @telefe", tuiteó Rial.

El exitoso formato Big Brother, creado por John de Mol y emitido originalmente en Países Bajos por primera vez en 1999, consta de un grupo de personas que no se conocen entre sí y que deben convivir en una casa durante varios meses, totalmente aislados y siendo grabados por cámaras durante las 24 horas del día.

Esta edición de Gran Hermano (cuyo estreno está previsto para el último trimestre del año) estará en la televisión los 7 días de la semana, con diferentes contenidos, y Santiago del Moro conducirá el debate. Una de las particularidades de esta temporada es que podrá verse durante las 24 horas del día y en forma exclusiva a través de Pluto TV, el servicio gratuito líder de televisión por streaming de Paramount.