Jorge Rial aniquiló a Santiago del Moro por su conducción en Gran Hermano: "No sirven para nada"

El famoso periodista que llevó adelante el formato durante varias temporadas opinó de forma tajante sobre el nuevo rol que ocupa Del Moro en el reality.

A casi dos semanas del estreno de Gran Hermano en Telefe, las internas dentro y fuera de la casa están cada vez más fuertes. Esta vez, un nuevo escándalo involucra a Santiago Del Moro, el reconocido conductor que debutó en la nueva edición del reality show. Precisamente, todo se desenvolvió cuando Jorge Rial opinó sin tapujos de su rol frente a Gran Hermano y concluyó que "está siendo desgastado por el canal".

Durante varias temporadas del reality show, Jorge Rial se desempeñó como conductor del ciclo. Incluso, durante el 2007, logró el pico máximo de rating en Gran Hermano con los 50 puntos que generaron el escándalo de Marianela Mirra, Nadia Epstein, Osito, Johnatan, Damián Fortunato y Diego Leonardi. Sin embargo, hasta el momento, el periodista se había negado a hablar de su sucesor, pero la insistencia de su público terminó por tentarlo.

Al aire de su programa radial Argenzuela, emitido por Radio 10, Rial contestó a su compañero "El Gato" Sylvestre, que le volvió a remarcar que fue tendencia en Twitter durante la segunda gala de nominación de Gran Hermano. "La gente te pide que vuelvas a Gran Hermano porque Del Moro parece que no convence para nada", remarcó Sylvestre. Fue entonces cuando Rial mordió el anzuelo: "Y... es un chico raro. Qué se yo".

En este marco, Rial continuó con su análisis sobre Santiago Del Moro. "No sigue a nadie en las redes, casi no tiene actividad ahí. Llega sobre la hora a todos lados. Tiene una vida muy especial", determinó y añadió que "parece que siempre tenía un filtro de Instagram puesto" porque "está siempre sonriente y sin una arruga".

Por otro lado, el exconductor de Intrusos aseguró que no está de acuerdo con la estrategia del canal de utilizar tan seguido la figura del conductor. "Del Moro está siendo desgastado por el canal, que lo manda a conducir esos debates que no sirven para nada", opinó. Luego, continuó: "Lo importante de Gran Hermano son las galas de nominación y de eliminación. Los debates son de relleno, para aprovechar el rating que va quedando".

Por último, Rial cerró contundente y atisbó a darle un consejo a la producción de Telefe. "Lo están exponiendo al pedo, que lo dejen para las galas. Los debates que se los den a Robertito o a alguno que ande por ahí", determinó.

Gran Hermano: Santiago del Moro se cansó de Juan y lo humilló al aire

Gran Hermano continúa su curso tras la eliminación de Tomás Holder. Sin embargo, antes de conocer el veredicto final, Santiago del Moro se tomó unos segundos para referirse a Juan y lo expuso sin filtros. Luego de saberse que Marcos continuaría en la casa, el taxista expuso sus dudas en cuanto a los porcentajes de la votación.

Tras escuchar a Juan, Santiago del Moro volvió a escena y decidió cortar con el curso normal de la gala de eliminación para cuestionar al participante: "Recién decían 'yo no creo en los porcentajes'. Todos los porcentajes tienen la firma de una escribana. Es así, es lo que ustedes votan".

"Si se va, se los digo adelante de él. Me pueden decir 'Juan, me voy con ellos'. Yo sigo jugando y me la banco solo. Igual yo los porcentajes no los tengo...", habían sido las palabras de Juan, quien se quedó sin uno de los emblemas de su grupo y tiene complicada su estadía en la casa de Gran Hermano. Al parecer, y según sus palabras, seguirá aislado de la mayoría de los participantes para realizar su estrategia (la misma por la que Tomás terminó siendo el primer eliminado).