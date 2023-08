Jorge Lanata fue a ver a Luis Miguel y confirmó los rumores: "Todo el mundo sabía"

El periodista acudió a uno de los recitales del mexicano en el Movistar Arena. Jorge Lanata contó su experiencia en el concierto de Luis Miguel.

Jorge Lanata fue a uno de los shows de Luis Miguel en el Movistar Arena y contó su experiencia en su ciclo de radio. El periodista de El Trece y Radio Mitre dio a conocer algunos datos que sorprendieron respecto del recital que el mexicano ofrece a sus fans, en medio de los rumores de dobles del artista.

"No soy fan de toda la vida ni tampoco de ahora. Me gusta el tipo. Canta realmente muy bien. Tiene un caudal de voz de la repu...madre. Zarpado. El recital me gustó, pero el tipo no habla. No dice nada. Como a los 40 minutos dijo Buenos Aires, se ve que tardó en ubicarse", comenzó su descargo el periodista que fue duramente criticado hace semanas respecto de su revelación sobre la salud de Wanda Nara. Y agregó: "Todo el mundo sabía todas. Era una gran coreo colectiva de 15 mil personas".

Jorge Lanata opinó sobre los rumores de los dobles de Luis Miguel, instalados en gran parte por el editorial que Luis Ventura hizo en su ciclo de América, y fue tajante al respecto. "Todo el mundo sabía todas. Era una gran coreo colectiva de 15 mil personas", pronunció el conductor de Periodismo Para Todos.

Qué dijo Luis Ventura de Luis Miguel

"Él juega con sus dobles, con sus parecidos. Ustedes saben que él vino con sus dobles extranjeros. Son dos. No viajaron en su mismo avión, lógicamente, porque sino alguno puede hacer alguna comparación. Vinieron en distintos momentos de la previa. Y hay un doble argentino al que le dijeron 'avisá en tu casa y a tu familia que hasta que no se vaya del país Luis Miguel vos vas a quedar afectado a este operativo'. Operativo LM. Ya te digo que el día del estreno el que subió al escenario no era él", comenzó su descargo Luis Ventura en Secretos Verdaderos. Y agregó: "No era él. Es mucho más chiquito de hombros. Cuando uno hace una dieta no encoge los huesos. No se encoge la espalda, eh. No se achica la altura. Hay cosas que tienen que ver con piezas dentales. Yo consulté con muchos odontólogos mostrando si es la misma dentadura y me han dicho que no. Los oídos son distintos. Las entradas eran mucho más prominentes".

"El que salió el otro día tenia un buen jopo. Hay cosas que marcan una diferencia. El artista que subió al escenario el día del estreno fue un artista que evidentemente sabía interpretar lo gestual, el baile de aquel Luis Miguel que recordamos muy jovencito, no de este último. Este último es otro Luis Miguel", concluyó Ventura.