Jorge Lanata confesó a qué le tiene fobia y sorprendió a todos: "Erección dolorosa"

Jorge Lanata confesó al aire qué fobia tiene y llamó la atención de todos sus compañeros en Radio Mitre.

Jorge Lanata trabaja como periodista desde el año 1974. Fundó y dirigió los diarios Página 12 y Crítica de la Argentina y trabajó en canales como América TV, Canal 26, Infinito, TN Todo Noticias y El Trece. En cuanto a su labor como conductor de radio, actualmente se encuentra al frente de Lanata sin filtro por Radio Mitre, donde recientemente sorprendió a todos sus compañeros tras revelar a qué le tiene fobia, con un dato impensado.

En la emisión del jueves 24 de agosto, Jorge Lanata y Eduardo Feinmann se encontraban haciendo el pase de todos los días cuando se detuvieron en una noticia internacional. Roberto Moldavsky, parte del panel del periodista de LN+, fue quien contó sobre la evacuación de un supermercado ubicado en Austria.

Lo llamativo de esta noticia es que evacuaron por la presencia de una araña brasilera, de las más venenosas del mundo. Frente a esta situación, Jorge Lanata confesó que le tiene una gran fobia a estos animales. "No me tiene ni que picar. Aparece y me mata", confesó.

"La araña genera una extraña reacción en los hombres si son picados por ella", destacó Moldavsky en el relato de la noticia. Y amplió con un dato sorpresivo: "Se descubrió que la picadura de una de las arañas puede causar a la víctima masculina una erección dolorosa de cuatro horas".

Lanata se espantó por la práctica de Milei: "Un tipo que hace eso"

Jorge Lanata y Eduardo Feinmann comentaron espantados una práctica que realiza de forma habitual Javier Milei en su intimidad. "No es una broma", analizó preocupado el conductor del Grupo Clarín, preocupado con la posibilidad de que el líder de La Libertad Avanza triunfe en las próximas elecciones, tal como hizo en las PASO del pasado 13 de agosto.

Tras los impactantes resultados que se dieron en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, los periodistas políticos de todos los medios intentaron analizar cómo Javier Milei logró imponerse ante los demás candidatos. En eso estaban Jorge Lanata y Eduardo Feinmann en el pase que protagonizan en Radio Mitre cuando se refirieron a una práctica habitual de Milei y la incertidumbre que genera su voto en las próximas elecciones generales.

"No sabés para dónde va a dispararse el voto", consideró Feinmann. Por su parte, Lanata comentó espantado: "A ver si nos entendemos. Milei, a través de una medium, habla con su perro muerto. ¿Entendemos esto? No es una broma". "Conan le da las directrices de su política. Cuáles son los ministros que tiene que poner", se sumó el también conductor de LN+.

"Entonces, si hoy estamos todos hablando de un tipo que hace eso, ese tipo puede ganar. Porque es tan irracional que la adhesión a él está llegando por cualquier otra cosa. No importa lo que digamos de él. No le quitó un voto la venta de cargos ni la de órganos", siguió Lanata con su análisis. Además, remarcó que el momento de Milei le hacía recordar a Donald Trump: "Trump en un momento dijo ‘yo puedo matar a alguien en la 5ta. Avenida en este momento y no me pasaría nada’. Tenía razón".