Jorge Asis defendió a Cristina Kirchner en la cara de Novaresio y lo dejó pedaleando

El analista político descolocó al conductor de A24 y defendió a la vicepresidenta de las acusaciones en su contra. Escucha el fuerte debate.

Jorge Asís se presentó en el piso de A24 y sorprendió a Luis Novaresio con una contundente defensa a Cristina Kirchner. El periodista y analítico político negó fervientemente las acusaciones de la oposición hacia la vicepresidenta por corrupción y por su supuesto interés en debilitar a Alberto Fernández.

"Esta es una pregunta que me hacen permanentemente, si la Doctora (en referencia a Cristina Kirchner) es corrupta. La Doctora puede no ser buena política, pero no es corrupta", reconoció Asis, sorprendiendo a Novaresio. Para argumentar sus dichos, admitió: "Ninguna corrupta designa en la provincia de Buenos Aires a Axel Kicillof y todo ese grupo de purificados".

Descolocado por la afirmación de Asis, Novaresio pidió que le definiera el término "corrupta". "Corrupta es que está en las recaudaciones de los negocios en el plano personal", respondió el escritor, sobresaltado.

El conductor quiso desestimar los dichos del invitado y mencionó algunas causas contra Cristina: "Los hoteles Los Sauces, la fortuna personal de una persona...". Pero Asis mantuvo su postura y le marcó los puntos: "No tiene nada que ver. Yo no soy abogado de ella, pero eso de los hoteles me parece una berretada. Lo peor, al que se le ocurrió... acá entramos en otro tema: acá hay una herencia de ella". "¿Pensás que iba a tomar el control de todo y lanzar culpas al marido extinto? Eso en política no se hace", aseguró Asis.

Al hacer referencia a las próximas elecciones y a la situación del Frente de Todos, Asis descartó las teorías que afirman que Cristina quiere debilitar al Presidente: "Me permitiría desestimar esa interpretación que circula que tiende a un interés de ocupar posiciones y debilitar a Alberto Fernández. Lo que menos le sirve a ella es tener tan debilitado a Alberto Fernández. Si Alberto Fernández se debilitó fue por errores propios, no porque le marcaron la cancha".

Asis sostuvo que Macri está en problemas por sus causas

En otro punto de la entrevista, Jorge Asis hizo referencia a las distintas causas que perjudican al ex presidente Mauricio Macri y afirmó que cometió un grave error.

"Mauricio Macri está en problemas hoy, tiene problemas", admitió Asis y consideró: "Tendría que haberle hecho caso a Miguel Pichetto, cuando con su información muy calificada, le dijo 'Mauricio, me parece que los fueros te pueden llegar a servir'. Tiene el tema del Correo, el tema de Pepín, del espionaje y lo otro que apreció que es el tema Bolivia".