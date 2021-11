Jonatan Viale se va del país: el sorpresivo adiós del periodista de La Nación

Jonatan Viale, periodista del canal ultramacrista La Nación+, anunció que se va de Argentina y explicó los motivos.

Jonatan Viale anunció que se irá de la Argentina a corto o mediano plazo, y causó sorpresa a propios y a extraños con sus últimas declaraciones. El hijo de Mauro Viale, quien suele demostrar su oposición al gobierno de Alberto Fernández y blinda día a día a Mauricio Macri a través de La Nación+, contó que no atraviesa un buen momento.

Más allá de sus críticas permanentes y de las quejas constantes que realiza en el canal ultramacrista junto a Eduardo Feinmann y Luis Majul, el hombre de 36 años reveló los motivos por los cuales evalúa la posibilidad de marcharse de la Argentina.

Jonatan Viale anunció que podría irse de Argentina: "Súper triste"

El comunicador de La Nación + le otorgó una entrevista al portal Infobae y fue contundente al respecto, más allá de que no especificó la fecha en la que se alejará del país. “Me duele este país, esto no va para ningún lado”, reconoció ante las consultas de su colega María Laura Santillán.

Cuando la excompañera de Santo Biasatti en El Trece le preguntó si fantasea con otros destinos en su vida, "Jony" ni siquiera lo dudó: “Todo el tiempo, lamentablemente. No es algo que me dé orgullo... No me voy porque estoy bien con mi carrera laboral, porque mis hijos son chiquitos y son felices. Por mi mujer, que está bien trabajando. Por mi mamá, mi hermana, mis amigos. Ya todo eso es un montón, pero… Lo charlamos mucho con ´Mica´ (su esposa Micaela Krolovetzky). Lugares, ciudades, proyectos, ideas... Porque me duele este país”.

“Con muchos de mis amigos, dos de cada tres asados hablamos de tal o tal ciudad, y no está bueno", amplió Viale al respecto, y agregó que eso "es malísimo, es súper triste". Y detalló: "Somos un montón de treinta y pico y veintipico, dicen ´gano 50 mil pesos, el alquiler son 50 mil´. La inflación es 50 %... La pasé horrible con ´la vacuna sí, la vacuna no´”.

Jonatan Viale admitió que quiere irse del país.

A su vez, reconoció que hasta llega a alcanzar debates internos acerca de los pasos a seguir en el futuro: “Tengo un tipo que me grita todo el tiempo ´¿cuál es el proyecto de vida que hace que yo me quedé acá?´. No puede ser que lo único que te ate a tu país sea tu familia. Te tiene que atar tu trabajo, te tiene que atar tu universidad. No digo tu gobierno, pero tu proyecto de país, ver que el país va para un lado, poder decir ´va cambiando izquierda, derecha, pero va´”.

Por último, Jonatan Viale dejó en claro que su decisión va más allá de quién gane las elecciones presidenciales en 2023: “Esto no va para ningún lado... ¿Para dónde va? Venga (Horacio Rodríguez) Larreta, (Mauricio) Macri, Cristina (Fernández de Kirchner), ¿para dónde va Argentina? Dale, en serio. Ese es el gran problema que tenemos”.