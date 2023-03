Jimena Barón se sacó y fue tajante sobre Jey Mammón: "Sin piedad"

La actriz y cantante habló sobre la denuncia de Lucas Benvenuto a Jey Mammón. Jimena Barón pidió que la situación se aclare cuanto antes.

Jimena Barón se pronunció sobre la denuncia de Lucas Benvenuto a Jey Mammón y fue contundente en su opinión al respecto. La intérprete de hits como La Cobra y La Tonta habló sobre la importancia de que la situación se esclarezca cuanto antes y que se haga Justicia.

"Pienso de ese hecho en particular que es una cosa horrorosa, después el nombre del protagonista me da igual. Obviamente que es impactante porque es una persona que conocemos todos en el ambiente y estaba haciendo un programa familiar", comenzó su descargo la mamá de Morrison Osvaldo, en diálogo con LAM.

En tanto, Barón destacó la importancia de que se conozca la verdad de esta situación por la denuncia de abuso y lanzó: "Se tendría que resolver sin piedad porque es espantoso lo que se está diciendo".

Al mismo tiempo, Jimena se pronunció sobre las posibilidades de volver a ser madre y enunció: "Y… ¿Quién te dice? Ahora no porque me tengo que ir de gira, pero cuando termine la gira tal vez me clavo un baby", después de contar que está muy contenta con la relación con Matías Palleiro, su novio desde hace dos años.

El emotivo descargo de Jimena Barón sobre las madres solteras

"No puedo no pensar cuán respetadas y admiradas deberían ser todas las mamás que se quedan como un roble siendo mamás, desprendiéndose sin dudar, sin ni siquiera pensar, en el dolor, en la traición, en la soledad, en la humillación, en el abandono, en hasta ser mujeres para seguir siendo mamás", enunció la ex jurado de Showmatch: La Academia en sus redes sociales. Y sumó: "Las admiro y abrazo hasta la Luna, sobre todo a las que les costó y les sigue costando tanto, y dejan todo abajo de la alfombra hasta que ellos se duermen para poder llorar un rato, dormir un poco y seguir al día siguiente".

La cantante le dedicó un posteo a su hijo Momo en el que contó cómo el niño le cambió la vida con su llegada y presentó Mi Felicidad, la canción que le dedicó al pequeña nacido en marzo del 2014. "El 9 de marzo de 2014 hiciste brillar hasta el fondo del mar", reza una de las frases del texto.