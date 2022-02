Jey Mammón y su primer gran problema como figura de Telefe

El conductor de televisión y humorista ya tendría un inconveniente en relación al contenido de su programa en el canal de las pelotas.

Jey Mammón tendrá un gran año laboral ya que conducirá un programa propio en un canal de aire. El humorista y presentador de televisión se unió a Telefe y ya se revelaron algunos detalles de la dinámica que tendrá el ciclo llevado adelante por el músico, así como también algunos inconvenientes alrededor de la llegada del artista al canal.

Mammón dejó América TV a finales del año pasado, cuando dio por terminado Los Mammones, la exitosa apuesta del canal de Daniel Vila que combinaba entrevistas divertidas y picantes a celebridades y luego una sección musical con canciones cantadas en vivo con la ejecución de un piano por parte del conductor.

El intérprete del exitoso personaje Estelita podrá desplegar sus mayores talentos en la apuesta del canal de las pelotas, ya que la dinámica del show se basará en la música y el humor, según informó La Pavada de Diario Crónica. Al mismo tiempo, desde Diario Show informan que aún no hay un contenido concreto para el conductor de televisión.

Si bien es la primera vez que Mammón conducirá un ciclo en Telefe, ya ha trabajado en el canal en varias oportunidades: La Pelu (2012 y 2013), La Nave de Marley (2014), Tu Cara Me Suena (2013) y La Peluquería de Don Mateo (2016), el primero conducido por Flor de la V y los siguientes por Marley.

La despedida de Jey Mammón de Los Mammones

Después de meses de mucho éxito a nivel audiencia, Jey Mammón dijo adiós a América TV y expresó una profundas palabras en su último descargo en el ciclo que comenzó como un late night y por su gran éxito pasó a ocupar el prime time del canal. "No escribí nada y no pensé nada. Hoy dormí mucho, a la noche, dormí siesta... no me podía levantar y daba vueltas en la cama y decía: ‘¿Qué voy a decir?’", comenzó el músico sobre su incertidumbre ante los concpetos a abordar en su descargo final.

"Porque tengo mucho para decir y a la vez, muy poco. Porque ese ‘poco’ encierra todo, que es un agradecimiento. No se sabía si Los Mammones iba a durar solo un verano, si iba a ser una vez por semana", soltó y luego agradeció a otra conductora del canal que lo ha apoyado desde su primer momento: "Fue Pamela David la que rompía las bolas para que se hiciera todos los días".