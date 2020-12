Jey Mammon reveló en el Cantando 2020 el drama familiar que atraviesa

El año 2020 no va a ser recordado como uno de los mejores años. Al paso del coronavirus se sucedieron colapsos económicos, la pérdida de puestos laborales y muchas situaciones desafortunadas. Sin embargo, la más grave fue y seguirá siendo la salud de las personas y en esta oportunidad le tocó al padre de Jey Mammón.

"El show debe continuar", dice el refrán del mundo del espectáculo. Esto mismo hizo Jey al presentarse a la gala de "Películas" en el Cantando 2020 y cantar junto a Carla del Huerto "I Don't Wanna Miss a Thing" del grupo Aerosmith, que corresponde la cortina musical del film Armageddon.

Pese al mal momento personal, el actor decidió presentarse y tratar de dar lo mejor; aunque se lo notó, a diferencia de otras oportunidades, muy desconcentrado, serio, triste y poco después de la devolución del jurado, quien interpreta a "Estelita", confesó qué le estaba sucediendo.

"Le quiero agradecer a mi coach, Eugenia Gil Rodríguez, porque iba a cantar hoy ella. Yo no iba a venir. Hoy me hisoparon... Tengo un montón de cosas...", comenzó relatando Mammon para todos , con cara de preocupación.

"Sí, sabíamos, pero nos sabíamos si lo querías decir, por eso no dijimos nada", lanzó Laurita Fernández. "Sí, no quería contarlo, pero en todo caso lo hago ahora, después de las devoluciones. Tengo a mi papá internado y por eso le mando un beso grande a mi familia. Quiero decirles que los quiero mucho. Les juro que vine para tener un recreo mental", cerró visiblemente triste.

Yanina Latorre fue humillada y se fue del programa

La influencer Yanina Latorre quiso abandonar el estudio de Los Ángeles de la Mañana (LAM) tras ser humillada por Graciela Alfano. "Parecés Lilita Carrió", fueron las palabras de la vedette. Tras protagonizar un acalorado cruce con su compañera, la esposa de Gambeta optó por levantarse de su sillón y marcharse del estudio de El Trece.

Al pasar por la silla de Cinthia Fernández, otra de las personas que discutió con Alfano, Latorre no obtuvo el acompañamiento deseado. "Yanina, Cinthia no te suelta la silla ni de casualidad", bromeó Ángel de Brito. Fue justamente por ella que la influencer tomó la determinación de marcharse del estudio: no soportó que maltraten a su compañera.