Jey Mammón reveló cuál es su relación actual con Jésica Cirio y qué le dijo: "Siempre"

El conductor de televisión habló sobre su futuro en el medio y se explayó en alusión a su vínculo con su compañera. Jey Mammón se refirió a su relación con Jésica Cirio tras su salida de La Peña.

Jey Mammón habló nuevamente con la prensa y dio a conocer cuál es su situación con sus compañeros de La Peña de Morfi. El humorista aseguró que tiene pensado volver a la televisión y se mostró relajado, semanas después de la explosión del escándalo por la denuncia de Lucas Benvenuto.

El exconductor de ciclos como Los Mammones y Estelita en Casa fue escueto en sus respuestas a los periodistas que lo abordaron en la vía pública mientras subía a un auto para irse a comer con amigos. "Hablo con ella. Siempre, obvio, siempre, sí", respondió Mammón a una consulta por su vínculo con la co-conductora de La Peña de Morfi.

"Siempre. La tele es mi lugar, así que pronto volveremos", enunció Mammón a una pregunta sobre su regreso a la TV por parte de un periodista de la revista Paparazzi.

Jey Mammón tuvo una inesperada actitud en sus redes sociales en relación a un blooper ocurrido en La Peña: una de las personas del público que aparecen en pantalla a través de un Zoom puso ante la cámara un cartel que rezaba "Que vuelva Jey". El humorista recortó ese momento televisivo y lo compartió en su cuenta de Instagram, para demostrar que hay gente que pide por su regreso.

La palabra de Cecilia Roth sobre los rumores de cercanía con Jey Mammón en España

La actriz de filmes como Kamchatka y Todo sobre mi madre se pronunció sobre la fake news que indicaba que ella albergó a Jey Mammón en su supuesta casa de España. "Sufrí una catarata de odio hacia mí. Hay una cosa que me parece brutal y tremenda que es la cancelación, cuando te cancelan por odio, resentimiento lo que fuere. No tengo casa en Madrid. Quiero mucho a Jey y creo que hay que tener una cautela con todo. No soy de esa gente que por algo que todavía no se comprobó te dejo de querer al otro día", soltó Roth.

"Siempre estoy absolutamente del lado de la víctima y creo que todos lo estamos. Lo que no es cierto es que estuvo en mi casa conmigo. No hablé durante mucho tiempo, no dije nada, hasta que un momento dije ‘¿sabes qué? ¿qué estoy ocultando? ¿Quién puede pensar que puedo estar escondiendo a una persona?", concluyó la artista, en diálogo con Catalina Dlugi en su ciclo de la radio La Once Diez.