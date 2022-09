Jey Mammón filtró en Telefe el incómodo momento que vivió con un espectador: "No está tan bueno"

El artista relató una insólita anécdota que vivió en una de las funciones de su obra de teatro. Jey Mammón se le declaró a un hombre ante todos.

Jey Mammón relató una incréible anécdota que vivió en el teatro con un espectador que le llamó la atención por su belleza. El humorista le hizo saber al joven que gustaba y recibió una inesperada respuesta por parte de él.

"Ayer, justo, me vino… Uy, no sé si contarlo. No sé si es para el aire. Ayer me vino a ver un chabón al espectáculo. Le dije lo bueno que estaba y el chabón, ¡era seminarista! ¡Se iba a hacer cura!", comentó el protagonista de El Mundo de Jey en una reciente emisión de La Peña de Morfi.

El comendiante se pronunció sobre su sinceridad extrema y concluyó: "En realidad me dijo ‘me voy a hacer cura’ y ahí yo le dije ‘¡cómo te vas a hacer cura!’. ¡No lo hagas! No sé si se lo dije o lo pensé, pero a veces no sé si está tan bueno ser honesto".

Jey Mammón sobre su salida del closet y cómo le pesó su sexualidad en su juventud

El comediante, músico y conductor de televisión dio a conocer cuánto le costó transitar su homosexualidad cuando era más joven y la sociedad aún no se había deconstruido en ese aspecto. "Cada vez que hablo de lo que a mí me tocó transitar, un pibe o una piba de 20 años me mira… no entiende por qué fue tan difícil para mí. Tampoco yo puedo entender que una persona de 70 cuando era joven iba preso, ni hablar de gente que han matado o que la han echado de su casa, como sigue pasando hoy día también", comenzó su descargo Jey Mammón en diálogo con María Laura Santillán en Infobae.

"Pertenezco a una generación que no tenía películas, ficciones, ni canciones, no había historias en las que yo me viera reflejado. A mí me preguntan mucho si me gustaría ser padre, por ejemplo. Yo nunca me vi reflejado como padre, ¿me entendés?", continuó el humorista. Y cerró: "Ni como padre ni como persona que viviera su diversidad. Hoy hay series, hay películas, hay canciones en donde existe el gay, existe la mujer gay, existen las personas trans".

Mammón aseguró que no se ve como padre por la falta de representación de familias diversas en las ficciones que vio desde chico: "Es que no lo vivo con angustia. No lo veo mal. Pero no me he visto como padre. A un pibe o a una chica de 20 años probablemente le sea más fácil verse reflejado".