Jey Mammón apuntó contra los famosos que le soltaron la mano: "Ciertas personas"

Jey Mammón apuntó con dureza contra los famosos a los que consideraba sus amigos que le soltaron la mano luego de la denuncia pública de Lucas Benvenuto.

Jey Mammón apuntó con dureza contra los famosos a los que consideraba sus amigos que le soltaron la mano luego de la denuncia pública de Lucas Benvenuto, quien denunció en 2020 al conductor por haber abusado de él cuando tenía apenas 15 años. Aunque la causa fue prescripta por la Justicia en 2021, el joven volvió a hablar sobre el tema recientemente y luego Mammón hizo un descargo en el que aseguró ser inocente. Esto generó que diversas celebridades se expresaran respecto a este repudiable hecho, algunos bancándolo y otros destrozándolo, y el conductor disparó contra los que lo criticaron.

En los últimos días, Jey Mammón compartió un video en sus redes sociales en el que aseguró que ser inocente de la acusación pública que recibió por parte de Lucas Benvenuto. Entre los comentarios, sorprendieron los mensajes de Chano Moreno Charpentier, Sandra Mihanovich y Grecia Colmenaros apoyándolo. De la misma forma, hubo varias celebridades que no dudaron en apuntar contra Jey Mammón, como Ángel de Brito y Nazarena Vélez.

Tras varios días en silencio luego de la denuncia pública de Lucas Benvenuto, Mammón le dio una extensa entrevista a Jorge Rial en la que habló de su "vínculo" con el joven que lo denunció. Durante la charla, el conductor repitió en varias oportunidades que vivió una "historia de amor" con Benvenuto, a quien conoció cuando el denunciante tenía 16 años y no 14, como él asegura.

Qué dijo Jey Mammón sobre los famosos que lo criticaron

"Me molesta el tratamiento de ciertas personas del tema. Mirá, yo no sé qué hubiese hecho yo frente a esto si le hubiese pasado a otra persona, así que no voy a juzgar a nadie", manifestó Jey Mammón. Cabe destacar que personalidades del espectáculo que fueron amigas del protagonista, como Nazarena Vélez o Ángel de Brito, criticaron duramente al denunciado en el año 2020.

Continuando con su relato, Jey Mammón pidió: "Les pediría a todos que no se metan, para bien o para mal. Que se corran. Una cosa es lo que dicen al aire, para bien o para mal, otra es lo que recibo acá. Esto no es un Boca-River. Es un tema serio, es un tema que se tiene que tratar en serio. Están hablando de mí todo el día, y eso sí me parece careta también. La destrucción masiva, por un lado, la presunción de inocencia más allá de que la causa no existe, frente al escarnio público no existe. Me están matando".