Jesica Cirio reveló la verdad sobre la ausencia de Zampini en el homenaje a Rozín: "No lo quiso hacer"

La celebridad se expresó sobre la ausencia de su colega en el homenaje a Gerardo Rozín en La Peña de Morfi. Jesica Cirio condujo el programa con Zaira Nara y Julieta Prandi.

Jesica Cirio se expresó sobre la ausencia de Carina Zampini en el homenaje a Gerardo Rozín en La Peña de Morfi. La conductora de televisión habló sobre su parecer ante la decisión de la actriz que fue parte de Morfi, Todos a la mesa durante años.

"La respecto a ella. Es difícil estar en el homenaje de una persona que uno quiso mucho", expresó la exparticipante de Bailando por un Sueño en una nota con LAM. Y agregó: "A mí se me hizo muy difícil estar ahí parada, en el minuto a minuto. Había un minuto que lloraba y otro minuto que me reía".

Cirio se expresó tras haber conducido el homenaje con Zaira Nara y Julieta Prandi, presentadoras que han sido parte de varias apuestas televisivas de Rozín. "Yo respeto todas las posiciones y si ella no lo quiso hacer, es decisión de ella", soltó la esposa de Martín Insaurralde.

Luli Fernández reveló en Socios del Espectáculo que el verdadero motivo de la ausencia de Zampini en el homenaje habría sido su mala relación con Rozín en la conducción de TV. "Se habla del portazo que dio ella al programa", enunció la panelista.

El emotivo mensaje de Jesica Cirio en las redes sociales tras la partida de Gerardo Rozín

La modelo se expresó sobre el gran vacío que el periodista dejó en su vida y le agradeció por todos los momentos que vivieron juntos. "Tengo el corazón roto. En nuestros últimos encuentros, con todo lo que vos estabas viviendo, igual te tomaste el tiempo de prepararnos para esto. Nunca creí que fuera a pasar, uno siempre tiene esa gota de esperanza", comenzó la celebridad que compartirá la conducción de La Peña con Jey Mammón.

"Me consuela saber que te fuiste en paz y que no me quedan más que palabras de agradecimiento hacia vos por todas esas charlas y consejos que voy a guardar para siempre en mi memoria", agregó la compañera de Rozín todos los domingos en La Peña de Morfi. Y cerró: "Una persona que me abrió las puertas a un programa mágico y maravilloso, un grande de la televisión, el que más hizo por la música y se fue demasiado rápido. Siempre fuiste simplemente vos: un rosarino fanático de la televisión, que amaba su trabajo, su familia, Fontanarosa y a su amado rosario central".