Javier Milei le respondió a Lali Espósito con una irónica frase: "No"

El candidato a presidente por La Libertad Avanza le respondió a Lali Espósito. La cantante evidenció su preocupación ante la posible victoria de Javier Milei en las elecciones definitorias.

Javier Milei le respondió a Lali Espósito tras los dichos de la artista ante el triunfo del candidato a presidente de la nación en las PASO 2023. El candidato a presidente de la nación que más votos sacó en las pasadas elecciones reaccionó ante la postura de la cantante y lanzó una fuerte chicana hacia ella.

"Que peligroso. Que triste", fue lo primero que escribió Lali en su cuenta de Twitter cuando se supo que La Libertad Avanza era la fuerza mayoritaria del país. La artista recibió un sinfín de mensajes de odio por parte de los votantes del libertario y reaccionó con todo ante ellos: "No me pone para nada mal que me "bardeen" por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un anti-derecho. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente", escribió en otro posteo.

Lali hizo alusión a lo polarizada que está la sociedad argentina respecto de la política partidaria y señaló que al decir algo en contra de un candidato, directamente te ubican en el bando contrario. "El único bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico en el que estamos) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos. Aunque sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente. Podría no opinar nada, obvio. Es lo más 'cómodo' pero no soy así. Así que si! Para mi es realmente triste y peligroso votar a un Anti-Derecho semejante. Eso opino. Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada no una candidata ni nada. Relajen! Un beso respetuoso para todos", cerró Lali.

Javier Milei dialogó con Infobae y le respondió a la cantante de N5 y Disciplina con una chicana hacia su música. "No conozco a Lali Espósito, yo escucho a los Rolling Stone", soltó el líder de La Libertad Avanza.

