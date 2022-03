Javier Cordone, el ex de Dani La Chepi, rompió el silencio sobre los rumores de infidelidad

Javier Cordone, ex de Dani "La Chepi", se sinceró sobre los rumores de infidelidad tras su ruptura.

Dani “La Chepi” confirmó su separación de Javier Cordone a comienzos de marzo, tras dos años en pareja. Apenas se supo la noticia, la influencer recibió varios comentarios por parte de sus seguidoras asumiendo que la ruptura había sido culpa suya. Aunque intentó no dar demasiados detalles, dijo una frase que sembró dudas de una infidelidad por parte de él. Ahora, Javier habló sobre estos rumores.

“Yo conté que me separé porque ustedes, esta comunidad, me preguntaban en un mensaje tras otro si seguía en pareja. Me decían que me veían decaída, pachucha, y por eso lo conté. Después aparecen las mujeres a agredir. Si yo contara un montón de razones, que son parte de mi intimidad y de la de él, cambiarían esos mensajes”, se había limitado a decir “La Chepi” en aquel entonces, dejando muchas preguntas abiertas.

En su descargo, Cordone negó estas versiones e incluso habló sobre ella con mucho cariño. “Durante el tiempo que estuvimos juntos con Dani aposté siempre a la relación e intenté que perdurara. La respeté y acompañé en todo. Hasta el último día de nuestra relación me la jugué por tratar de construir (ella igual) y siempre voy a querer lo mejor para Daniela. ¡Por todo el amor verdadero que hubo y hay! ¡Todo lo demás es parte de otra historia!”, escribió en una historia publicada en Instagram.

Historia subida por Javier Cordone, ex de Dani "La Chepi".

Dani “La Chepi” y Javier se habían conocido en 2020, en plena pandemia del coronavirus. “Él es chofer de camión de recolección de basura. Nos conocimos en la pandemia, por la ventana”, había contado durante una aparición en Minuto para Ganar (Telefe). Comenzaron a hablarse porque la hija de Dani, Isabella, siempre lo saludaba desde lejos. “Un día se baja el chofer y dice: ‘¡Isa!’. Siempre la excusa de la nena. Y cuando se bajó el barbijo dije: ‘¡Uh, mirá lo que es esto! Dios existe’”, contó entre risas.

El estado de salud de Dani “La Chepi” y la internación de su papá

Recientemente, Dani “La Chepi” contó que su papá, quien desde hace años está postrado en una cama, traqueostomizado y alimentándose a través de una sonda, sufrió una descompensación y tuvo que ser internado de urgencias. Esta fue una situación particularmente estresante para la humorista, quien además justo estaba atravesando un momento personal muy complejo.

“Dicen que las tres situaciones más angustiantes de la vida para un ser humano son la mudanza, la separación y la muerte. Bueno, yo me separé hace poco, me mudé hace poco y el domingo estuvimos en el sanatorio con mi mamá despidiéndonos de mi papá, que hace nueve años, como muchos saben, tuvo un ACV isquémico”, contó “La Chepi” a través de sus historias de Instagram. “Todo el tiempo tiene hemorragias internas, neumonías… Yo duermo con el celular debajo de la almohada desde hace ocho años”, agregó. Días después, su cuerpo le pasó factura por todo este estrés y ella también tuvo que ser ingresada de urgencias a la clínica: en su caso, por cólicos renales.

Después de varias horas con un dolor muy fuerte, similar al que sintió en el parto, Dani canceló los planes que tenía con su mamá para salir de paseo y fueron a la Clínica Olivos. “Hoy plan era salir a pasear y bueno, salimos. Parece que anoche fueron a Caminito, se robaron un cascote y me lo dejaron en casa y yo lo tragué. Y ahora estamos esperando al urólogo porque me tienen que operar del riñón”, relató. Afortunadamente, el procedimiento salió bien y tuvo una recuperación muy pronta.