Iúdica se sinceró sobre la llegada de Marcelo Tinelli a América: "Sus propias batallas"

Mariano Iúdica habló sin filtros sobre la posibilidad de que Marcelo Tinelli llegue a América TV luego de su salida de El Trece.

Mariano Iúdica se refirió a la posibilidad de que Marcelo Tinelli desembarque en América TV luego de que se terminara su contrato con El Trece tras más de 15 años en la señal del Grupo Clarín. "Él también ha generado sus propias batallas", aseguró el conductor de Polémica en el bar en una entrevista radial.

La salida de Marcelo Tinelli de El Trece no solo sorprendió a todos sino que también hizo que los distintos canales comenzaran a plantearle ofertas para sumarlo a sus pantallas, ya que pese a los flojos números que registró en los últimos años, sigue siendo uno de los presentadores más populares de la televisión argentina. Uno de los que pugna por incorporar a Tinelli es nada menos que América TV, y sobre eso se refirió Mariano Iúdica.

En charla con Por si las moscas (Radio de la Ciudad / La Once Diez), el conductor estaba hablando del regreso de Polémica en el bar cuando mencionó al ex presidente de San Lorenzo de Almagro. En cuanto a la posibilidad de que Tinelli llegue a América, Iúdica aseguró: "Ojalá Marcelo venga a América, soy Marcelista a pleno, quiero que vuelva a la tele, después hay toda una coyuntura en redes que lo critica, pero en la tele no hay uno como él, es Mirtha, Susana y él".

"Después él también ha generado sus propias batallas, pero en la tele lo veneran", agregó el presentador de Polémica en el bar, que volverá este año por su 60 aniversario. Para cerrar y entre risas, Mariano Iúdica concluyó: "En el entretenimiento, Marcelo, Susana y Mirtha forever, soy el Lorna de Marcelo".

El impensado comentario de Ángel de Brito sobre Marcelo Tinelli: "Siempre"

Ángel de Brito respondió una consulta por parte de un seguidor en las redes sociales y sorprendió al revelar un dato sobre su vínculo laboral con Marcelo Tinelli. El conductor de LAM se sinceró sobre las posibilidades de trabajar nuevamente con su colega bolivarense y fue contundente en su descargo.

"¿Vas a trabajar con Tinelli este año?", rezaba la pregunta que le hizo un usuario de Instagram a Ángel de Brito. "Trabajaría siempre con Marcelo. Trabajé 20 años en su empresa y la pasé genial", respondió el presentador de televisión, quien ha tenido varios puestos en la empresa de "El Cabezón".

Lo sorprendente de esta respuesta fue que De Brito volvería a trabajar con Tinelli, cuando el famoso conductor quedó desdibujado en 2022 por las complicaciones que tuvo tras las bajas mediciones de rating de su programa, Canta Conmigo Ahora, en comparación con las que lograron los realities de Telefe. A pesar de esa realidad y de estar en un buen momento laboral, De Brito priorizó su vínculo con el bolivarense al asegurar que volvería a trabajar bajo su ala.