Iúdica fue sorprendido por un panelista en vivo: "¿Vos sabés quién soy yo?"

El conductor de televisión quedó atónito ante una revelación de una persona en su programa. Mariano Iúdica no podía creer lo que escuchaba.

Matías Alé protagonizó un insólito momento en televisión recientemente, al relatar una anécdota de su despedida de soltero que Mariano Iúdica no pudo creer. El panelista se refirió a la poca cantidad de amigos que había en Buenos Aires cuando estuvo a punto de casarse con Sabrina Ravelli y remató su cuento con una impactante revelación.

“Yo estaba trabajando en Desayuno Americano con Pamela David y me casaba con Sabrina Ravelli. Entonces me organicé yo solo una despedida de soltero porque mis amigos no estaban, solo había dos. Me llevan a un bar y empiezo a tomar de a poquito, solo en la barra”, comenzó su descargo el ex novio de Silvina Escudero, en alusión al contexto de su vida cuando se iba a casar con Ravelli.

Alé, en el ciclo Polémica en el Bar continuó con su anécdota y reveló la odisea que vivió aquella noche: “Cinco de la mañana me subo a la moto, no sé como llegué al hotel, y al día siguiente me cuentan que me puse a pelear con el barman. Me dijeron que le empecé a discutir porque me quería cobrar y eran como dos ‘lucas’ y pico, yo no había llevado plata y yo donde iba era canje”.

“Dicen que le empecé a decir ‘¿pero vos sabés quién soy yo?, ¿vos sabés que si yo voy a Formosa, voy en primera?’. Me puse a discutir con las chicas de la AFIP que estaban en la caja registradora como diciéndoles: ‘vienen ahora en verano a convocar a esta gente’”, concluyó el humorista.

El insólito relato de Marcela Tauro en Polémica en el Bar

Marcela Tauro recientemente confesó en Polémica en el Bar que tuvo una experiencia paranormal con una nave que no provenía de este planeta. “Yo tuve un episodio. Hace unos años una nave me llevó a Ranelagh cuando salía de Gente, en Azopardo y México. Iba manejando sola a eso de las tres o cuatro de la madrugada, vi una luz y no me acuerdo más nada”, comenzó la periodista.

“Lo único que me acuerdo es que mi compañero de ese momento, Beto Casella, me fue a buscar. Dicen que el auto estaba ahí pero yo estaba tirada y desnuda, pero esa parte es la que no le creo a Beto”, concluyó la celebridad, entre risas. Al mismo tiempo, Ximena Capristo, presente en el panel, agregó: “Yo también tuve un episodio. En ruta 12, estábamos de gira con el micro de Algunas Mujeres a las que le Cagué la Vida. Salíamos de Rosario del Tala y se hace una luz enorme muy fuerte que vimos todas las chicas”.