Isabel Macedo sufrió un accidente y la internaron: "Fue un susto inmenso"

Isabel Macedo fue ingresada de urgencia a un hospital tras haber sufrido un grave accidente doméstico.

Isabel Macedo tuvo una accidente y tuvo que ser atendida de urgencia en un hospital. La actriz mostró las marcas que le quedaron en el cuerpo y, una vez que se recuperó, les contó a sus seguidores de Instagram qué fue lo que le sucedió.

La actriz contó que el accidente le ocurrió mientras estaba bañando a su hija "Belita" y mostró el tajo que le quedó en su antebrazo. En otra de las imágenes, se la puede ver acostada en una camilla con un suero y el brazo vendado.

"Y así terminé la noche... Bañándola a 'Belita' me resbalé y me di tremendo golpe. Puedo mostrarlo porque ya estoy bien. Pero me pegué un susto inmenso", reconoció la esposa de Juan Manuel Urtubey. "Solo fue un golpe, gracias a Dios. Pero me duele todo", agregó junto a otra imagen, en la que se la ve con el brazo abierto y lleno de moretones.

Por último, les dio las gracias a sus seres queridos por haberla asistido en aquel desesperante momento. "Gracias a Meri por haberse quedado con mis hijas, a Fede por ayudarme a inmovilizar, a Fernando, a Martín y a las médicas. También, a Juan Manuel por haber llegado a los dos minutos a la clínica", cerró Macedo.

Isabel Macedo desde el hospital.

El otro accidente doméstico que sufrió Isabel Macedo

Meses atrás, Isabel Macedo había sufrido otro accidente doméstico. Todo comenzó mientras se estaba preparando para ir a un importante evento en Mendoza: la inauguración de su nuevo comercio. La esposa de Urtubey se estaba maquillando y peinando cuando, de repente, se quemó en el cuello con la buclera que estaba utilizando para hacerse los rulos. Aunque no se trató de un hecho grave, les relató toda la historia a sus seguidores de Instagram.

"El día que me tenía que ir para conocer el local... No, no es un chupón, me quemé con la buclera", aclaró la actriz, mientras mostraba en cámara la marca rosada que le quedó en el cuello. "Quería estar linda para ir, para ver todas las cosas, toda contenta que iba con mi socia, con mi marido, con mi bebita, toda copada y me quedé enredada en el cable porque la chiquita lloraba, quería comer...", continuó Isabel. Y agregó que, cuando se dio vuelta, cometió el error de dejar la buclera quieta mientras se movía. "Y acá está el resultado ¿Qué tal, eh?", cerró Isabel. Afortunadamente, solo se trató de una pequeña marca.