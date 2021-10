Irreconocible: la foto de Esteban Lamothe a los 15 años

Esteban Lamothe sorprendió a sus fans con unas fotos de su adolescencia, cuando lucía muy diferente a hoy en día.

Esteban Lamothe, actualmente una de las estrellas dela nueva serie de Adrián Suar, La 1-5/18, compartió con sus fanáticos algunas fotos del pasado de la época en la que era un adolescente, a través de su cuenta de Instagram. Muchos de sus seguidores se sorprendieron cuando vieron el gran cambio que Lamothe atravesó en su pubertad y las imágenes se volvieron virales.

“Yo a los 15 años (1992)”, escribió Lamothe en una de las postales, en donde aparece al lado de una de sus amigas, llamada Noelia Muriel. “En lo de Paz, ¿te acordás?”, agregó debajo. En la foto, se puede ver a una chica cuyo rostro no se ve porque está tapado por su pelo, dándole la mando a Esteban, que aparece riéndose y con la cabeza completamente rapada.

Historia de Instagram subida por Esteban Lamothe.

En otra de las imágenes, se puede ver al actor vestido con un look muy típico de los noventa y también de hoy en día: un jean azul clásico, una camiseta blanca y una camisa roja a cuadros por encima. Esta vez, aparece con el pelo un poco más crecido y un arito dorado en una de las orejas, al lado de su amiga Noelia, vestida de blanco y con un sombrero elegante. “Feliz domingo, buena semana”, escribió Esteban.

Historia de Instagram subida por Esteban Lamothe.

Esteban Lamothe y su forma de pensar sobre la monogamia

En este momento, Esteban Lamothe está en una relación con la actriz Katia Szechtman, con quien comenzó a salir hace cuatro años. Durante una entrevista con la revista Gente, aclaró que los rumores de separación eran falsos pero contó que se dieron un respiro de la convivencia.

“Estamos juntos pero vivimos en casas separadas. Estamos ensayando una relación más a distancia. Fue dura la cuarentena. Es muy difícil la convivencia, estamos los dos con mucho trabajo, abocados a eso, y probando la distancia a ver qué pasa”, expresó. “Lo hablamos mucho, fue progresivo, del primer año de la pandemia hasta que ya hace como cinco o seis meses que ella vive en otra casa”.

Además, reveló que tanto él como Katia consideraron otras formas de vincularse. “No terminamos la relación todavía, estamos viendo qué onda, con la historia está de vivir en casas separadas, de ver otro tipo de vínculo. Yo qué sé. Yo estoy medio en esa”.

Cuando la preguntaron cómo se sentía con respecto a la monogamia, Lamothe expuso: “La monogamia, como imposición, como método de vida clásico, yo no creo en eso. Yo no creo en la monogamia. Está en extinción y no estoy descubriendo América con lo que digo. Yo veo a los y las adolescentes que se están vinculando de otra manera. Nadie desea solo a su mujer ni a su marido, nadie es de nadie. Y hay algo ahí que hay que cambiar porque digo la monogamia, no funciona”.