La salida de Jorge Rial de "Intrusos" (América TV) marcó un antes y un después en el magazine de espectáculos, que actualmente se encuentra a la deriva y redefiniendo su equipo. En este contexto, el periodista Ángel de Brito aseguró que Rodrigo Lussich seguiría los mismos pasos del histórico conductor y daría un paso al costado del programa. "Me dijo que si se iba Rial, se iba él también", afirmó de Brito.

"Quiero decir que no vuelvo a Intrusos, cierro un ciclo, por ahora es un 'hasta luego', no creo en despedidas definitivas, sobre todo con este programa que es mi vida", confesó Jorge Rial, días atrás y luego de 21 años al frente del ciclo. No obstante, Rial no se desvinculará totalmente con la señal ya que arrancará "TV Nostra", un nuevo programa de actualidad política que irá en el horario de las 20 horas.

Al parecer, Rial no sería el único en dejar "Intrusos". Ángel de Brito aseguró que Rodrigo Lussich podría abandonar el ciclo de espectáculos a casi un año de haberse incorporado. El creador de "Los Escandalones" llegó al magazine para revitalizarlo con ideas frescas y chimentos presentados en formatos novedosos.

"Para mí Intrusos tiene que permanecer lo más fiel posible a su esencia, a sus caras, a su identidad. Para mí el candidato natural para reemplazar a Jorge es Adrián Pallares. Y en dupla con Rodrigo Lussich estaría buenísimo porque se complementan súper bien", comentó Marina Calabró, sobre quien podría ser el sucesor de Rial en la conducción de "Intrusos".

Picante, de Brito lanzó: "Pero Lussich me dijo que se va". Y remató: "Me dijo que si Rial se iba, él se iba porque había arreglado para estar con Rial. Esto es lo que me dijo a mí, que arregló para trabajar con Rial y que ningún otro conductor le interesaba".

Días atrás, Ángel de Brito dejó entrever en su programa radial que Viviana Canosa era otra de las periodistas que aspiraba a tener el puesto vacante, asegurando que era una de las opciones que América TV estaba tanteando. Recordemos que Canosa arrancó como panelista de "Intrusos" en los primeros pasos del programa.