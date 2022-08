Intrusos: se fue Flor de la V y América TV la reemplazó con un importante conductor

Intrusos arrancó con la sorpresiva ausencia de Florencia de la V y la presencia de un importante conductor de televisión. Las redes encendieron el alerta por el rumbo del querido magazine de América TV.

Los televidentes de Intrusos (América TV) se llevaron una sorpresa cuando en el programa de este viernes no apareció Florencia de la V. En cambio, el conductor Alejandro Fantino se hizo cargo de la conducción del popular magazine de farándula y espectáculos, a la par que en redes se encendió la alarma por el destino de la conductora.

Fantino -que en América TV marcó un éxito con el ciclo de entrevistas Animales sueltos- irrumpió en el estudio de Intrusos y pronunció un breve discurso, alegre por el desafío laboral. "Mirá lo que es esta escenografía de millonarios, donde el canal apuesta. Oligarcas clasistas. Son la sociedad rural del periodismo", bromeó.

Acto seguido, presentó al equipo y dio inicio al programa sin hacer mención a qué pasó con Flor de la V. Aunque las redes se llenaron de comentarios, teorías, memes de Fantino y mensajes de preocupación por el futuro de la conductora en el ciclo histórico de América TV, ella había advertido hace unos días que durante agosto no estaría a cargo del programa. "Me voy a Uruguay, me voy a grabar Got Talent", explicó en una emisión.

"Me voy a instalar allá, voy a estar divina y fresca, asique me van a extrañar acá", había agregado Florencia para explicar la razón de su ausencia. Más allá de eso, en el programa ni Fantino ni los panelistas hicieron mención a esta situación y, por el momento, no mencionaron a la conductora. Para destacar es que en sus redes sociales, por el momento, de la V no se pronunció al respecto.

Marcelo Tinelli se burló de Fantino en Canta Conmigo Ahora: "Tremendo"

Marcelo Tinelli protagonizó un momento sumamente curioso en su segundo programa al frente de Canta Conmigo Ahora, nuevo producto por el que apuesta El Trece. En uno de los tramos del programa, el conductor se burló de Alejandro Fantino con un sorpresivo comentario.

Luego de que una participante cantara frente a los 100 jurados, quienes valoraron muy bien la performance de Selene Berardone, Tinelli interrumpió el programa y lanzó: "Pará, pará, pará..., pero tremendo...". Y agregó, haciendo referencia a la frase que suele decir el conductor de Animales Sueltos (América TV) en sus tradicionales entrevistas: "Pará, pará, pará que parezco Fantino. No, no...".