Internaron y operaron de urgencia a una figura de TN: "Descubrieron esto"

El periodista reapareció en sus redes sociales tras el insólito suceso y explicó cómo es que llegó a ser intervenido de urgencia.

Una reconocida figura de TN sufrió un terrible momento de salud y tuvo que ser internado y operado de urgencia. La figura del canal contó el mal momento que atravesó en sus redes sociales y llevó calma a los televidentes que se preocuparon por su situación.

Según reveló en sus historias de Instagram, el comunicador decidió acercarse a la guardia por un intenso dolor abdominal y terminó por quedarse internado en el hospital. Tan solo unas horas más tarde, los médicos decidieron que lo mejor era operarlo para evitar que el cuadro empeore.

Se trata de Nacho Otero, el periodista del ciclo Nuestra Tarde, que se emite por la pantalla de TN. "El sábado me agarró un dolor que me doblaba en el abdomen y lateral derecho. Ni acostado se me pasaba. Hoy vine a la guardia y descubrieron que tenía apendicitis", reveló el joven en diálogo con el portal de noticias del canal.

El mismo fin de semana que empezó a manifestar los síntomas, Otero fue intervenido quirúrgicamente en el hospital Finochietto. Luego de salir sin problemas de la situación, el periodista publicó una foto en sus redes en donde comentó la situación: "Vine a la guardia por dolor abdominal y pasaron cosas. ¡Chau apéndice!". Afortunadamente, Nacho ya está recuperado y admitió sentirse "10 puntos".

La historia de Instagram de Nacho Otero sobre su salud.

Renunció una de las máximas figuras de TN y El Trece y dejó contras las cuerdas al Grupo Clarín

Una reconocida figura que trabaja en TN Todo Noticias y El Trece tomó una drástica decisión con respecto a su continuidad en las señales de Grupo Clarín. A través de sus redes sociales, reveló que renunció definitivamente y dejó un mensaje nostálgico sobre sus inicios y el recorrido realizado.

"Todos los finales son, en verdad, nuevos comienzos", expresó Eleonona Pérez Caressi, mejor conocida como "La Beba", quien desempeñó sus actividades como periodista especializada en música. Su renuncia se sumó a la de Bebe Contepomi, reconocido por su labor en la rama cultural, quien dejó TN meses atrás con una supuesta pelea con los directivos del canal, según se filtró.

"La vida se trata de tomar decisiones para ser felices, nada más ni nada menos", subrayó en un posteo realizado a través de una historia de Instagram. En una primera instancia, los motivos de la renuncia habían sido por disconformidad con el canal, de acuerdo a lo informado en distintos portales dedicados al mundo del espectáculo, pero no fue así.

"La Beba" se fue en buenos términos y por el momento, se desconoce su futuro laboral. La salida de la periodista se suma a la ola de renuncias en los distintos canales de televisión que se dieron en este último tiempo, más precisamente durante el verano, con focos de renuncia en TN, El Trece y América TV.