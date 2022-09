Interna en Telefe: dos conductores se llevan mal y peligra la continuidad de su programa

La dupla de conductores protagonizó una fuerte pelea y trascendió que el ciclo que conducen juntos podría no continuar el año próximo.

Flor Vigna y Nico Occhiato se encuentran nuevamente enfrentados y peligra la continuidad de su programa, El Último Pasajero, para el año próximo. Hace varias semanas que la dupla de conductores enfrenta varios rumores de peleas dentro del ciclo, pero decidieron mantener un perfil bajo al respecto. Sin embargo, parece que ahora la situación se desbordó y se conoció que hay pocas probabilidades de que se renueve el contrato.

Según trascendió en las últimas semanas, Vigna habría hablado mal de Occhiato a sus espaldas, además de lanzarse varias chicanas en vivo que generaron un clima tenso entre ambos. Luego de finalizar su relación amorosa de seis años, la pareja decidió apostar por mantener un buen vínculo y juntos tomaron el desafío de conducir El Último Pasajero, pero según informaron en Socios del Espectáculo, la situación no fue como esperaban y "laboralmente se llevan muy mal".

"Después de que nosotros habíamos contado esta interna, él la habría llamado y le dijo: 'dejémonos de joder un poco, es laburo esto, no bombardeemos el trabajo, no hablemos para el afuera'. Él entiende que parte de lo que se filtró vendría del lado de ella", reveló Adrián Pallares al aire del programa de El Trece. Precisamente, Occhiato se refirió a los dichos de Vigna, cuando lo trató de "agrandado" y reveló que "no sabía cómo se pudo enamorar de él".

Según revelaron en el programa de espectáculos, la relación entre ambos estaría cada vez más tensa, motivo por el que peligra la continuidad del programa el año próximo, al menos con ellos como dupla de conductores. "Hay intenciones de renovar para un segundo año el programa, así que tienen que negar o minimizar esta pelea para que el año que viene vuelvan con eso", enfatizó Lussich. Sin embargo, también reconoció: "Pero al mismo tiempo sabiendo que terminaron espantoso porque la frase de que está agrandado partió de Flor Vigna".

La fuerte advertencia de Luciano Castro a Flor Vigna frente al escándalo con su ex

Luciano Castro le hizo una fuerte advertencia a Flor Vigna tras su fuerte pelea con Nico Occhiato. Pese a que la bailarina y el conductor intentaron volver a trabajar juntos tras su ruptura amorosa, la situación no terminó de la forma esperada y terminaron enfrentados. Por este motivo, la pareja de Vigna decidió intervenir.

A días de finalizar las grabaciones de El Último Pasajero, se conoció que Vigna y Occhiato tuvieron una fuerte discusión que los llevó a manejar una relación bastante tensa durante los últimos días de trabajo. En este marco, en Socios del Espectáculo revelaron la fuerte interna entre ambos conductores y la fuerte reacción que tuvo Luciano Castro ante el malestar de su novia.

"Las grabaciones en la semana fueron un caos, se armó muy fuerte y hoy no se hablan. En la intimidad de la grabación, según cuentan testigos, ella se la pasaba diciendo que él es un agrandado, un soberbio, que nadie lo quiere en todo el equipo", revelaron en el programa de espectáculos de El Trece sobre el detonante del vínculo. Además, añadieron cuál fue la actitud de Vigna que hartó a Occhiato: "Y explotó todo cuando lo trató de soberbio públicamente, si las grabaciones no terminaban ayer, ella no seguía grabando más con él".

En ese sentido, Rodrigo Lussich reveló la fuerte reacción que tuvo Luciano Castro al ver la angustia de su novia por las constantes peleas con su expareja y compañero de trabajo. "Luciano Castro estaba cansado de ver llegar a Flor Vigna mal, de mal humor y triste después de las grabaciones", reveló el conductor. "Ella no disfrutando de un programa que estaba andando muy bien y él varias veces le dijo ‘¿Y por qué no dejás eso? ¿Qué es lo que está pasando?'", sentenció el conductor sobre la advertencia que le dio Castro a la intérprete de Uy!.