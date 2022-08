Interna en Intrusos: Marcela Tauro se ausentó sin dar explicaciones

La reconocida panelista no asistió a su puesto de trabajo en el programa de espectáculos y generó mucha preocupación.

Marcela Tauro se ausentó de Intrusos y generó gran controversia. Hace algunas semanas atrás, la periodista faltó a su lugar en el panel del programa de espectáculos, pero en aquel entonces sus compañeros dieron explicaciones. Sin embargo, parece que esta vez la ausencia pasó desapercibida por los demás panelistas del ciclo.

La emisión del miércoles 10 agosto de Intrusos estuvo atravesada por la ausencia de Marcela Tauro, una de las panelistas más importantes del ciclo. Sin embargo, el programa se trasmitió de forma normal y ni la conductora ni los demás panelistas dieron explicaciones sobre la falta de la reconocida periodista.

Cabe recordar que, hace algunas semanas atrás, la panelista se ausentó del programa por problemas de salud. Precisamente, manifestó dolor en la garganta y prefirió reposar. Sin embargo, la gran diferencia con aquel momento fue que la producción explicó los motivos de la ausencia, pero en esta ocasión nadie dijo nada.

Más allá de la falta de explicaciones en el programa, Marcela Tauro compartió algunas historias de Instagram en donde mostró que está de viaje en Costa del Este. Todo apunta a que la panelista se tomó vacaciones y la producción no quiso buscarle un reemplazo.

Fuerte acusación de Marcela Tauro a su novio: "Me lo hizo a propósito"

Marcela Tauro se relajó en pleno vivo de televisión y contó detalles de su fin de semana que sorprendieron a todos sus compañeros de programa. La icónica periodista de Intrusos contó que tuvo noches de mucha intensidad, por lo que acudir al estudio de TV le significó un gran esfuerzo.

“Yo la pasé muy bien, me sentí muy cómoda. No sé si contar tanto… Pero yo había tomado un poquito por el fin de semana. Salí viernes y sábado y tomé, y bueno, el domingo también, un poquito", comenzó su descargo la periodista recibida en la UCA. Y agregó: "Por eso después dije '¡Mi cara!' Le dije a mi novio: '¡No me hagas tomar, que tengo la tele!'".

Tauro puso a reír a todos sus compañeros al contar su anécdota de fin de semana y cerró: "¡Me lo hizo a propósito!”. “Igual me dijeron que la cara no se notó para nada". Flor de la V, conductora del ciclo, lanzó una humorada tras el relato de su panelista y soltó: "¿Sabés por qué? Porque el champagne las pone mimosas".