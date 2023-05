Instalado en América, Tinelli se emocionó con el regreso de Videomatch: "Muero de emoción"

El conductor causó ilusión en sus seguidores al revelar un dato sobre Videomatch en sus redes sociales. Marcelo Tinelli recordó el exitoso programa que condujo durante más de una década en Telefe.

Marcelo Tinelli se pronunció en sus redes sociales sobre el posible regreso de Videomatch, el ciclo que condujo en Telefe hasta 2004 y que cambió la televisión argentina, a poco tiempo del estreno de su nuevo programa en América TV. El conductor de televisión recibió un obsequio y en su agradecimiento lanzó una contundente indirecta sobre su futuro profesional.

"Miran el regalazo que me acaban de hacer. Mi amigo Adrián Fernández, director de América TV y excompañero de Telefe en mis arranques, me trajo el micrófono original de Videomatch, que usé durante quince años. Muero de emoción", escribió el presentador oriundo de Bolívar en un video que compartió en una historia de Instagram. Tinelli mostró en su posteo el icónico micrófono verde que utilizaba para conducir Videomatch.

Tinelli reveló que estrenó ese micrófono el 1 de marzo de 1990 hasta el 2004. "El responsable es este señor, mi amigo, que es director de América en Paraguay", soltó el papá de cinco hijos mientras enfocaba a su colega. "Muchas gracias por este regalazo, tremendo. Me dan ganas de sentarme y volver a hacer Videomatch. No es mala idea", pronunció Tinelli y de esa manera dejó una gran posibilidad abierta ante el regreso del mítico ciclo de los 90.

Fuerte denuncia de Beto Casella a Marcelo Tinelli

"Está deambulando productora por productora, canal por canal, a ver si le dan un galpón donde grabar. América no tiene espacio, no hay lugar en el que no deba guita. Ha estado incluso por Canal 9 que me parece una locura, por orgullo aunque sea porque le das espacio a alguien que va a pelear desde otro lugar por el tercer lugar", comenzó su descargo Casella, en alusión a los manejos financieros del ex de Paula Robles. Y agregó: "Ojo, es lo que se dice y él no desmiente. Le debe a cada santo una vela, agarrás un cheque de Tinelli y sale volando, como un globo de esos que los soltás y vuelan... va a tener que grabar desde una plaza el programa, en un baldío".

Casella analizó el rol de Tinelli en la gerencia de programación de América TV y fue tajante en su descargo. "No sé si quiere ser gerente de programación pero está para ir a ver un chamán mexicano para depurarse y limpiarse y acomodar las ideas, de manera que pueda acomodar y tomar mejores decisiones", sostuvo el conductor que lleva adelante Bendita en El Nueve hace más de 17 años.