Durante su larga columna, el periodista ultramacrista Luis Majul se refirió como siempre a la vicepresidenta de la Nación Cristina Kirchner y decidió hacerle una recomendación a Alberto Fernández: "Con todo respeto lo digo, invite a tomar un café a la vicepresidenta. Y en vez de escucharla horas y horas, recuérdele que ella gobernó durante dos períodos. Que ahora mismo, es parte del cuarto gobierno kirchnerista". Y agregó: "De paso, señor presidente, recuérdese usted y recuérdele a ella que a la paupérrima provincia de Buenos Aires, incluidos los distritos más pobres, los viene administrando desde hace años el peronismo. No cayó un rayo un día y se volvieron todos pobres. Usted y ella son responsables".

Con respecto a la crítica de Alberto para los medios de comunicación, expresó: "Algunos periodistas le estamos tratando de decir a los ahorristas que no vayan corriendo a sacar los dólares porque no pasa nada". Y manifestó: "También le contamos a la gente sobre la importante caída de la imagen del presidente por su mimetización con Cristina Fernández y la improvisación de su equipo en política económica".

Con insólitos elogios al macrismo, Majul culpó a Alberto de la pobreza

Luego de las palabras del presidente, con respecto a "sentir culpa y vergüenza" por vivir en la Ciudad, volvió a dejarle un mensaje: "La mejor manera de sacarse el sentimiento de culpa es hacerse cargo de lo que le toca a uno. De parte de la responsabilidad, de la que tuvo y la que sigue teniendo". Y agregó: "No hablemos de Ciudad, de vergüenza. Es política y política chiquita. Pero resulta que usted asumió hace 9 meses y todos deberíamos olvidar lo que pasó antes de eso. ¿No será que durante el período del macrismo, la Ciudad se volvió más ordenada porque fue un poco mejor administrada que cuando estaba Aníbal Ibarra?".

Majul también disparó contra Axel Kicillof ya que fue el ministro de Economía "de una presidenta que no sólo no aumentó la coparticipación porque la gobernaba Daniel Scioli; sino que ni siquiera le adelantó el pago de la paritaria docente". Al mismo tiempo, siguió dándole consejos. "Yo le sugeriría, al presidente, que deje de elegir al nuevo enemigo a quien culpar y le ponga fin a la estrategia de 'vamos viendo', que no parece estar dando ningún resultado". Y sentenció duramente: "Le doy una humilde receta, señor presidente, para dejar de sentir culpa: haga una mínima autocrítica como jefe de gabinete que fue, por ser parte del peronismo, que ayudó a fabricar más y más pobreza. Más y más clientelismo, más votos, pero no un mejor país".