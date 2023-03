Insólito comentario de Cinthia Fernández contra La China Suárez: "De 40"

La panelista de televisión dio a conocer qué piensa acerca de la actriz y cantante. Cinthia Fernández fue contundente en su descargo sobre "La China" Suárez.

Cinthia Fernández causó revuelo al hablar de la vida de "la China" Suárez en televisión y opinar sobre ella. La panelista de El Trece se refirió a la edad de la actriz que comenzó su carrera en tiras de Cris Morena y sorprendió con un comentario en particular.

El periodista y panelista Juan Etchegoyen informó que Suárez cumplía 31 años y Fernández soltó una inesperada acotación: "Parece que tiene como 40, no por el aspecto", en alusión a la gran cantidad de sucesos personales y profesionales que la protagonista de filmes como Abzudah y El Hilo Rojo ha tenido en su vida.

"Es que a ella la vemos hace mucho tiempo en la tele", soltó también el conductor de Nosotros a la mañana, Joaquín "El Pollo" Álvarez. Y Fernández aseguró que se referí a ese hecho y no era que la estaba criticando por su físico con el comentario de su edad.

Al mismo tiempo, la exparticipante de Showmatch sí tuvo lapidarios dichos hacia la actriz cuando se enteró del regalo que Rusherking le hizo por su cumpleaños.

"Ella dijo que amaba ese auto y él le quiso regalar el auto de sus sueños. Más allá del auto, él registró lo que a ella le gusta", analizó Mariel Di Lenarda, también miembro del panel.

Pollo Álvarez: Él es un amor. Y no por el regalo.

Cinthia Fernández: Ojalá que la China no la cague. No la cague a la relación, digo.

Pollo: Yo vi un posteo que él reposteo de la China. Yo sigo a Rusher, no a la China. Y ella dijo 'me cambiaste la vida'. Yo creo en esta pareja.

Cinthia: Decía lo mismo de Vicuña. Rusher parece un pibe sanito, bueno, maduro. Y ella es una chica que tiene un montón de hijos. Ensamblar una pareja, él siendo tan jovencito, tampoco es tan fácil. Y ella es tremenda. ¡Es tremenda! Es amiga de lo ajeno, de lo ocupado.

El gracioso relato de Cinthia Fernández en sus redes

La celebridad de televisión dio a conocer por qué no pudo hacer su rutina de ejercicios tranquila: "Amanecí triunfando. Me acosté muy tarde, pretendí dormir, levantarme, entrenar tranquila, sin moros en la costa. ¿Qué pasó? Me olvidé de desconectar la alarma. A las 9, todos despiertos. Iba a sacar a los perros a hacer pis y me salió como el orto. Pretendía hacer algo de mi vida, tener mi minuto de silencio".