Insólito: Carmen Barbieri se quebró por el romance de Luciano Castro y Flor Vigna

La emotiva reacción de Carmen Barbieri frente al romance entre Luciano Castro y Flor Vigna.

Carmen Barbieri, conductora de Mañanísima, habló sobre el nuevo romance entre Luciano Castro y Flor Vigna, que generó furor en las redes sociales. La primicia se dio hace muy poco y, según confirmaron ambos, empezaron a salir hace dos meses. Carmen aprobó a esta nueva pareja y expresó su emoción durante el programa.

“Está muy lindo”, opinó Barbieri sobre Luciano. “Se deben llevar bárbaro. Luciano siempre fue buena onda, pero no tan abierto. Déjenme que lo aplaudo. Y no es que quiera que sea mediático, pero que cuente su vida si está feliz, y que si está triste también. ¡Porque el público quiere saber!”, agregó la actriz.

Castro es uno de esos actores que prefieren mantener su vida personal lejos de las cámaras, pero hace poco, empezó a replantarse con Flor la idea de blanquear la situación, ya que querían dejar de ocultarse en público. Por esto mismo, decidieron besarse en un gimnasio en frente de todo el mundo, para terminar de una vez con las especulaciones.

“Él no es nada figuretti, en el sentido de que no le gusta aparecer en cámara, ni mostrar su vida. Sin embargo, está libre, está feliz”, prosiguió Barbieri. “Me encanta por los dos. Me gusta, que sean felices. Si hay amor, muchas felicidades se merecen. Se los deseo de corazón. Me alegro por ellos, ojalá haya mucho amor”.

Este jueves 7 de octubre, Luciano y Flor, que se conocieron porque van al mismo gimnasio en Vicente López, salieron a hablar con las cámaras por la mañana. Por primera vez, fueron vistos juntos públicamente frente a los paparazzi, se dejaron entrevistar y se sacaron algunas fotos. Durante el reportaje, los dos afirmaron que están muy contentos, Flor dijo que él le hace “muy bien” y que por ahora prefieren no etiquetar su vínculo, ya que están disfrutando esta primera parte, en donde se sienten como “dos adolescentes”.

¿Cómo empezó el romance entre Flor Vigna y Luciano Castro?

"Esta relación comenzó hace algunos meses, ellos se conocieron en el gimnasio, charlaban cuando entrenaban y no lo hacían en plan chamuyo sino que hablaban porque tenían una propuesta laboral en común de una serie que se va a grabar en el verano”, reveló Estefanía Berardi en Mañanísima.

“Hasta que en un momento, se que ve que Castro se flechó con Flor, pidió su WhatsApp, le mandó un mensaje y la invitó a merendar. El primer encuentro fue una merienda, se juntaron en la casa de ella, era la primera vez que se veían fuera del gimnasio y después se empezaron a conocer”, agregó la periodista. Según contó Luciano, ella al principio no le prestaba atención, pero cuando él dejó de ir al gimnasio, empezaron a escribirse por WhatsApp hasta que concretaron una cita.