Insólito: Abel Pintos hizo "twerk" en Got Talent e hizo estallar al público

El famoso cantante sorprendió al hacer el famoso baile y generó miles de reacciones entre los presentes. La particular performance de Abel Pintos en Got Talent Argentina, programa de Telefe.

Abel Pintos protagonizó un desopilante momento en Got Talent Argentina y mostró una faceta desconocida de él. El reconocido cantante se sumó al talento de dos participantes y aseguró que él "también podía hacerlo" y que "debería haber hecho una carrera de eso".

Precisamente, Pintos quedó atónito ante la audición de dos bailarines expertos en twerk y decidió hacer su propia interpretación del famoso estilo de baile. "Yo creo que a mí me serviría muchísimo tomar una clase con ustedes porque en mis shows me cantan mucho 'a ver, a ver, cómo mueve la colita'", admitió el intérprete de Oncemil luego de dar la devolución correspondiente.

Ante esta declaración, sus compañeros del jurado le pidieron que hiciera una demostración y el cantante no dudó un minuto. Rápidamente se levantó de su lugar y empezó a bailar moviendo las nalgas hacia el público. Esta situación provocó una carcajada general entre los demás integrantes del jurado, quiénes le pidieron que volvieron a bailar sobre el escenario, pero el cantante se negó porque "tiene un límite para todo".

Abel Pintos generó gran preocupación sobre su salud: "Me tuvo a maltraer"

Abel Pintos sorprendió con una fuerte declaración sobre su salud y generó gran preocupación a sus fanáticos. El famoso cantante hizo un fuerte descargo y contó los detalles del malestar que le tocó enfrentar.

Este domingo 24 de septiembre, el jurado de Got Talent asistió como invitado a La Peña de Morfi, ciclo actualmente conducido por Diego Leuco y Jésica Cirio, y habló a fondo de su carrera y su rol en el reality show de Telefe. En medio de este diálogo, el intérprete de "La llave" se sinceró y contó la situación de salud que lo tuvo mal en las últimas semanas.

"¿Tenés alguna definición de éxito?", fue la pregunta que disparó la confesión de Pintos. Ante esto, contestó: "Si, despertarme cada día y tener el deseo y la posibilidad de cantar porque, de hecho hoy en día me estoy recuperando de una laringitis que desde hace uso días me tuvo a maltraer".

Luego, sumó: "Hoy cuando me desperté y me senté en la cama, lo primero que quise hacer es empezar a vocalizar para saber si me iba a sentir bien cantando hoy". Finalmente, aclaró: "Entonces, empecé a vocalizar y supe que lo necesario estaba ahí, la paz y la alegría que sentí fue inmensa porque cada que pienso si por cansancio o por algo no pudiera llegar a hacer un concierto o cantar como es en esta oportunidad, quienes viven conmigo y están todos los días a mi lado saben lo mucho que eso me afecta emocionalmente".