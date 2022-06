Inesperados cambios para La Voz Argentina en Telefe: por qué no saldrá al aire

El ciclo conducido por Marley sufrirá algunas modificaciones a pesar de marcar buenas mediciones de rating. La Voz Argentina cambiará de horario y un día no saldrá al aire.

La Voz Argentina no se emitirá el miércoles 29 de junio.

La quinta temporada de La Voz Argentina marca muy buenas mediciones de rating para lo que es la industria televisiva actual, pero Telefe hará algunos cambios a pesar de esa realidad. Los horarios del reality show cambiarán y habrá un día que el programa no saldrá al aire.

El ciclo conducido por Marley se emite a partir desde las 22.30 desde el comienzo de la nueva temporada, pero las autoridades del canal de las pelotas decidieron que el inicio de las emisiones se de media hora antes. Una de las razones de este cambio es que el jueves 30 de junio se emite el último capítulo de la tira El Primero de Nosotros, por lo que se le dará más tiempo televisivo a esta ficción.

El miércoles 29 de junio River y Vélez jugarán en el marco de la Copa Libertadores 2022, por lo que Telefe decidió no exponer al reality cuyo jurado está compuesto por Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Ricardo Montaner y Mau y Ricky a competir con ese fenómeno deportivo y será reemplazado por una emisión extendida de la telenovela turca Fugitiva, que también logra buenas marcaciones de rating desde su estreno.

El camino como cantante de Amal, de La Voz Argentina 2021

La cantante drag Amal que se presentó en la edición del año pasado de La Voz Argentina se pronunció en diálogo con El Destape Web sobre su proyecto como cantante solista. la artista lanzará al mercado su primer disco, que incluye cinco covers y tres canciones originales. "Estamos armando una fiesta. Lo pensamos así. No solo en representación del álbum que lo hicimos con muchísimo amor, sino también porque estamos celebrando el Día Internacional del Orgullo así que para mí el martes 28 a las 20:30 en la Sala Siranush va a ser una gran fiesta", soltó sobre sus expectativas ante la presentación en vivo de su álbum.

"Tenemos muchas invitadas hermosas que la verdad es que no quiero spoilear demasiado. Pero te cuento que tengo dos invitados de lujo que estoy muy contenta de que me hayan dicho que sí. Próximamente vamos a hacer vivos con cada uno de ellos para que los vayan conociendo", continuó. Además, Amal reflexionó sobre la importancia del Orgullo LGBTIQ+: "Celebremos quiénes somos. Decir “comunidad” habla como de algo cerrado, que son solamente unos pocos. A lo que voy es que no hay que cerrarnos, somos parte de esta sociedad".